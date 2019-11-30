【MMA 2019】TXT奪新人獎BTS好興奮　ITZY賣口乖讚JYP好老闆

韓國音樂盛事「MelOn Music Awards」（簡稱：MMA）今晚（30日）假首爾高尺巨蛋隆重舉行，TXT和ITZY分別獲得男女新人獎。TXT與BTS防彈少年團同屬Big Hit娛樂，所以TXT上台領獎，BTS成員表現得非常高興，而A.R.M.Y（BTS粉絲）亦熱烈歡呼。TXT發表得獎感受時，特別感謝製作人方時赫、工作人員和粉絲，又希望未來能與粉絲長長久久在一起，TXT又承諾新一年將會展現更好的面貌。

BTS防彈少年團師弟TXT勇奪新人獎。（JOOX畫面）

師兄BTS防彈少年團當然非常興奮。（JOOX畫面）

另外，ITZY隊長Yeji坦言，能參與MMA已經感到非常光榮，能夠獲獎如做夢一樣，她又指所屬公司JYP娛樂創辦人朴軫永是好老闆，至於Lia則有感ITZY於2019年有所不足，慶幸大家仍以美好目光注視ITZY，又稱2020年希望不是展現新人一面，而是變成真正的藝人，會跟隨前輩的步伐做得更好。

ITZY則奪得女新人獎。（JOOX畫面）

ITZY隊長Yeji坦言所屬公司JYP娛樂創辦人朴軫永是好老闆。（JOOX畫面）