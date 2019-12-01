黎小田曾客串無綫劇集《皆大歡喜》　與薛家燕經典組合再現人前

本地著名音樂人黎小田（Michael）連日傳出病重留院的消息，今晨他的秘書於社交網發聲明，證實他已經離世，享年73歲。Michael最後演出的一個節目，是無綫歌唱節目《流行經典50年》。Michael除了活躍於樂壇成為著名的音樂人，被封為電視劇主題曲音樂教父之外，他亦有參與幕前演出。他5歲時已成為電影童星，演出過《兒女經》、《可憐天下父母心》等。

黎小田被封為電視劇集主題曲音樂教父。(資料圖片)

而他在80至90年代，曾演出過多部麗的及亞視的電視劇，當中有《浣花洗劍錄》、《甜甜廿四味》、《第三間電台》。1975年，他與薛家燕曾一起為麗的電視主持綜藝節目《家燕與小田》，是為黎小田加盟麗的後首個演出節目，節目播出後大受歡迎，其後更推出唱片，成為了當年麗的皇牌，二人也成為了經典組合。Michael在2001年再度與薛家燕合作，為無綫電視古裝喜劇《皆大歡喜》客串武麒麟一角，與飾演女主角的薛家燕有頗多對手戲，令這對久違了的螢幕拍檔再現觀眾眼前，為大家帶來歡樂。

黎小田有份演出TVB劇集《皆大歡喜》。(網上圖片)

著名音樂人黎小田今晨病逝 享年73歲

黎小田5歲做童星拍《可憐天下父母心》 被封劇集主題曲音樂教父