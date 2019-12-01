【黎小田離世】因病辭演《流行經典50年》　曾邀逾百嘉賓閃耀無綫

資深音樂人黎小田於今天（1日）早上7時55分病逝，終年73歲。他生前與薛家燕、陳敏之和胡諾言等合作主持無綫節目音樂節目《流行經典50年》，做得有聲有色。雖然現時的節目主持已經改由胡楓、陳敏之、鄭俊弘、譚嘉儀擔任，但只要提到《流行經典50年》的名字，觀眾都總會聯想到黎小田和薛家燕的組合。

這節目令大家聽了不少經典歌曲。（香港01圖片）

在《流行經典50年》中黎小田擔任的位置十分重要，除了是主持之外他更是節目中的音樂總監。節目中他與薛家燕擔大旗，除了翻唱無數歌手的經典金曲之外，也用了二人在娛樂圈的人情牌請到不少嘉賓到場表演。

唔少歌手都上過《流行經典50年》。（香港01攝）

節目中主持不斷替換，開始時候有曹永廉、湯寶如、胡諾言、陳敏之、胡楓、鄭俊弘及譚嘉儀，客席主持更有古巨基、黎瑞恩、陳松伶，可說是粒粒巨星。但期間只有小田和家燕姐一直未有換下去，不過到了後期在第70集開始，黎小田因肺炎元氣大傷，為了調理身體而辭演，加上薛家燕需要籌備演唱會，因此於84集後，由胡楓接替。這節目至少請了過百位的嘉賓，陣容媲美台慶，不過《流行經典50年》也成了小田最後的電視作品。

後期由胡楓接手。（香港01攝）

曾經上過《流行經典50年》嘅主持、歌手、藝人等照片！