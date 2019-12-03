陳喬恩40歲脫單粉絲拒送祝福　網民懷疑富二代男友暗撻性感人妻

陳喬恩認愛艾倫後，網友即時搵出艾倫黑歷史。

陳喬恩拍攝內地真人騷《女兒們的戀愛2》，成功與大馬富二代曾偉昌（艾倫）配對，節目最後一集，陳喬恩接受節目組訪問時說：「愛情沒有放棄我，有一個人可以為我那麼勇敢！」由於節目上一季嘅Selina同張軒睿都曾確認彼此感情，但最後都沒有下文，令好多網友都認為陳喬恩今次都係「跟著劇本走」，但陳喬恩今日就在微博發文認愛：「沒劇本、沒台詞 謝謝關心 愛情沒有放棄我 愛情不會放棄每個相信它的人」並上載與艾倫甜蜜合照。而艾倫亦同時發文表示：「在這個擁有數十億的世界裡，我們注定要找到彼此，愛永遠不會離開我們或任何人，人生短短幾十年，做什麼都不嫌短，所以勇敢地去愛吧。所有人看到的幸福時刻，只有兩個人感直正感受到。」

節目播出後，艾倫突然停止同呢位性感人妻嘅互動，與此同時，性感人妻一句「真相大白」引發網友大量嘅推測。（IG截圖）

陳喬恩脫單，粉絲雖然感到高興，但就表示不會給予祝福，原因係艾倫嘅黑歷史……有網友搵出艾倫過往喺IG上嘅點讚/留言，當中除有情趣內衣外，亦有陪賭女郎，由於艾倫曾在節目中表示自己唔會喺社交軟件上亂關注女性，並指自己生活好規律、健康，如同老人一樣，如今被掘出點讚內容又可以點解釋？此外，網友亦搵出過往艾倫經常同一名性感人妻打高爾夫球，而每次對方發文亦會即時點讚或者留言，足見二人關係非常好，但就喺《女兒們的戀愛2》播出後，艾倫已經停止同呢名性感人妻嘅互動，而就喺陳喬恩9月時去到大馬錄影，「陳喬恩將嫁入豪門」嘅報道出街後，單親媽媽在IG上發文表示:「原來是這樣，真相大白」並加上「be honest」、「be truthful」等Hashtag，之後另一條ig是指「男人不要覺得有多備胎多光榮，因為只有破車才需要備胎」，單親媽媽嘅種種發文，有網民推測均與艾倫有關。

網友搵返艾倫曾經點讚過嘅IG內容，包括呢條賣性感情趣內衣嘅文章。但艾倫就話呢名女子係法律系學生，同時亦都係內衣模特兒。

黑歷史被掘出後，艾倫即時發文澄清，指網友所指嘅「大胸妹、網紅、色情鋼管舞女郎其實都是我的朋友，他們都有正當職業……」並向受影響嘅朋友道歉，至於陳喬恩，亦發文力撐男友，並指「同Alan你的ins紅了，而且會計的愛好是學習鋼管舞 有中我的笑點了⋯ 對被無辜牽扯的人很抱歉，希望不要打擾到人家。」

艾倫上載與友人嘅對話內容，對方指「你要追女明星是你的事」。