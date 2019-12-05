盤點12月9大必睇陸劇　李鍾碩打破限韓令　翡翠戀人等足4年終開播

十二月預告開播新劇，古裝劇、時裝劇參半，古裝劇有於2018年就殺青的《大主宰》以及從暑假延播自今的《天下長安》，時裝劇有眾多實力派演員加盟的《精英律師》，還有意外驚喜《翡翠戀人》，其餘還有好幾部期待已久的電視劇即將上線！哪一些是你的必追名單呢？

《反騙天下》

開播平台：騰訊視頻

開播時間：2019.12.04

主演卡士：高仁、肖宇梁、范夢、劉洋

是一部懸疑推理劇；劇情講述不講規矩的套路王方元（高仁飾）與擁有鏡像記憶的天才少年米若（肖宇梁飾）、二次元少女羅昕（范夢飾）、社交女王紐夢（劉洋飾）組成了保險調查公司「百應」，一起調查了各種詭異的保險事件，共同追求正義與真相的故事；此部是以保險調查員角度切入的懸疑劇，有別於以往刑偵懸疑劇！

《反騙天下》是一部懸疑推理劇（《反騙天下》劇照）

《不知東方既白》

開播平台：搜狐視頻

開播時間：2019.12.05

主演卡士：王仁君、張靜靜、余玥、宋一雄、沈建宏

改編自網路作家橘子宸同名小說；故事講述青梅竹馬、父親都是檢察官的律師東方廌（張靜靜飾）與法學院教授唐既白（王仁君飾），因為追查多年前唐父的案子，使得唐既白入獄、東方廌與父親決裂，辭去檢察官工作、自立門戶當律師，在唐既白出獄後兩人聯手，讓過去的真相浮出水面，成功幫唐父翻案。

《不知東方既白》改編自網路作家橘子宸同名小說（《不知東方既白》劇照）

《大主宰》

開播平台：台灣愛奇藝

開播時間：預計2019.12.26

主演卡士：王源、歐陽娜娜、駱明劼

改編自天蠶土豆的同名玄幻小說，資質卓絕的少年牧塵（王源飾）為了尋找失蹤的母親，決定接受競技歷練，並在歷練遇到了陷入困境的洛璃（歐陽娜娜飾），兩人因此結伴同行，慢慢日久生情；在經歷一段艱辛之後，牧塵救出了母親，消滅了邪族，最終從平凡成長為撼動大陸、鋤奸扶弱的大英雄，同時收穫了友情和愛情；大IP改編紛絲眾多，因此於2018年殺青後就預計2019年會上線，希望能趕2019年年底開播！

《大主宰》改編自天蠶土豆的同名玄幻小說（《大主宰》劇照）

+ 2

《翡翠戀人》

開播平台：暫定台灣愛奇藝

開播時間：暫定2019.12.21

主演卡士：李鍾碩、鄭爽、曾虹暢、宋妍霏、黎源、高仁

在1930年的十里洋場，一個情感迷糊的怪女生沈晨曦（鄭爽飾），因經歷重重打擊後蛻變成女神，並與游刃於黑白兩道之間的海歸總裁白洛寒（李鍾碩飾），在商場上展開對峙，但沈晨曦的堅強樂觀慢慢打動了白洛寒的心，又因身世的關係讓兩人的愛情歷盡艱辛，最後排除萬難、互相扶持，成為商場上的一對璧人；此部於2016年就殺青，因為禁韓令一直無法播出，能在2019年末出現可能開播消息，粉絲都很關注，希望能如期播出！

李鍾碩主演的《翡翠戀人》有望打破限韓令（《翡翠戀人》劇照）

+ 4 + 3 + 2

《天下長安》

開播平台：騰訊視頻、優酷視頻、台灣愛奇藝

開播時間：暫定2019.12

主演卡士：張涵予、秦俊傑、李雪健、舒暢、韓棟、姚星彤

改編自董哲的小說《李世民：從玄武門到天下長安》，講述了隋末唐初的群雄爭鬥中李唐王朝的崛起，經過玄武門之變後，走向貞觀盛世的故事；此部曾在2019年暑假傳言開播，卻在7/15官宣延播，之後就沒有消息，最近有傳言12月開播，粉絲非常期待！

《天下長安》改編自董哲的小說《李世民：從玄武門到天下長安》（《天下長安》劇照）

+ 4 + 3 + 2

《精英律師》

開播平台：北京衛視、東方衛視

開播時間：暫定2019.12.20

主演卡士：靳東、藍盈瑩、孫淳、田雨、朱珠、代旭

是一部都市律政題材的戲劇，戴曦（藍盈瑩飾）因為閨蜜的官司與羅檳（靳東飾）理論，並意外的成了羅檳的助理。一開始兩人因看法相距甚遠，時常吵架，但在經過幾次的協作後，戴曦和羅檳兩人對彼此都有更多的了解，戴曦對羅檳從討厭變成尊敬，而羅檳也因為戴曦影響，在官司上不僅只看輸贏，也變得會去關愛他人，兩人最後從誤會到互相信任，成為業界最佳拍檔！

《精英律師》是一部都市律政題材的戲劇（《精英律師》劇照）

《靈域》

開播平台：台灣愛奇藝

開播時間：暫定2019.12

主演卡士：范丞丞、程瀟、劉一曈、聶子皓、馬月、鄭藝彬

改編自網路作家逆蒼天的同名小說，是一部神話玄幻古裝劇，立志成為最強煉器師的秦烈（范丞丞飾），發現了自己有開啟十二根靈紋柱的能力，在尋找身世真相道路上，與青梅竹馬的凌語詩（程瀟飾）、高宇（鄭藝彬飾）捲入一場陰謀，為了拯救好友與心愛的人，決心共同禦敵，最終守護了靈域大陸；此部小說曾是百度風雲榜有高度人氣，並以發行動畫、手遊，是相當有知名度的作品！

《靈域》改編自網路作家逆蒼天的同名小說（《靈域》劇照）

+ 2

《唐人街探案》

開播平台：台灣愛奇藝

開播時間：暫定2019.12

主演卡士：邱澤、張鈞甯、陳哲遠、王真兒、王寶強、程瀟、張藝上

是電影版《唐人街探案I、II》的延伸故事，雖然劇版主角與電影不同，但卻息息相關；全劇12集包含三個故事，《四面佛》、《玫瑰的名字》、《幽靈邀請賽》，並以偵探林默（邱澤飾）和偵探野田昊二（陳哲遠飾）為主角。《四面佛》的故事發生地是泰國曼谷和台灣高雄，《玫瑰的名字》則發生在泰國曼谷，都是林默主場秀；《幽靈邀請賽》的故事發生地則在泰國曼谷、台灣高雄以及日本東京，登場偵探也變成了野田昊二和亞洲五大靈童；《唐人街探案》電影版不管是網路評分與票房都很亮眼，劇版也備受矚目！

《唐人街探案》 是電影版《唐人街探案I、II》的延伸故事（《唐人街探案》劇照）

+ 4 + 3 + 2

《我們正年輕》

開播平台：騰訊視頻、台灣愛奇藝

開播時間：暫定2019.12

主演卡士：萬茜、秦昊、李佳航、劉璐、曹苑

是一部軍旅題材的戲劇；男兵徐曉斌（李佳航飾）和女兵許小兵（萬茜飾）因為名字相似，在點名時總是一起答應，變成同袍的笑料，兩人因此結下了梁子，許小兵憤而改名為許兵。後來許兵和徐曉斌雙雙考入大學，並在多年之後兩個對頭冤家成為夫妻。分隊長孟勇敢（秦昊飾）是徐曉斌的好兄弟，總是看不慣他怕老婆的樣子，但不知這是夫妻間疼愛的方式，為了讓孟勇敢也能早日嘗嘗這種夫妻恩愛的生活，徐曉斌和許兵想辦法撮合他與分隊調過來的大家閨秀倪雙影（曹苑飾）在一起，但孟勇敢卻對許兵的表妹唱東方（劉璐飾）一見鍾情，經歷了種種波折之後，兩人最終修成正果。

《我們正年輕》 是一部軍旅題材的戲劇（《我們正年輕》劇照）

年底都會有好幾部已經拖了很久的劇，11月開始就有《慶餘年》、《鶴唳華亭》趕著搭上實現諾言的末班車，希望12月能讓粉絲如願，順利開播不要再延了！

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2019陸劇》大主宰｜王源、歐陽娜娜主演 電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】