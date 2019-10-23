【皓鑭傳】趙姬被虐戲竟然係用「真蠍子」？吳謹言嘆：驚都冇用

聶遠、吳謹言繼《延禧攻略》後，再度合作《皓鑭傳》，劇中感情糾纏於呂不韋（聶遠飾）、嬴異人（茅子俊飾）之間，被問到哪位比較接近她現實生活中的理想型時，她笑說：「都不是！因為前者像老師，後者像兄長。」

《皓鑭傳》聶遠、吳謹言再組「延禧CP」。（《皓鑭傳》劇照）

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儘管拍戲時經常會聽到男主角告白示愛的台詞，但吳謹言私下聊到感情時透露，並不會因此而提高對情話的標準，她認為：「只要真心就好！」從《延禧攻略》的「魏瓔珞」到《皓鑭傳》裡的「李皓鑭」，兩部戲的女主角外表看似剛烈，但態度卻各自不同，吳謹言分析：「每個角色身上都有亮點的部分，讓我受到觸動、有一些影響，比如魏瓔珞很勇敢，會為了目標堅定地去做；李皓鑭則很有韌性，而且對生活會包容豁達，是一個很有生活智慧的女人。」

吳謹言被虐戲用上「真蠍子」拍攝。（《皓鑭傳》劇照）

拍攝情節裡，歷經蠍子上身咬背之外，還慘遭雙手被綑綁，殘忍丟入水中的磨難，吳謹言回想起當時情景仍心有餘悸：「被丟入水裡那場戲拍了好幾遍；蠍子上身那次甚至是拍完後我才知道是真的蠍子，雖然都覺得很害怕，但在拍戲的那一刻，害怕也沒有用。」

據悉在拍攝《皓鑭傳》期間，聶遠會帶自備愛吃的餐點、茅子俊也會帶零食到現場，而吳謹言拍戲時一定會帶的，就是奶茶，想起去年為《延禧攻略》赴台宣傳時，就曾喝遍各式奶茶，更吃了很多美食，吳謹言也提到對於到故宮參觀，欣賞到珍貴的「鵲華秋色圖」以及粉絲們的熱情歡迎，讓她至今特別難忘。

吳謹言去年為《延禧攻略》赴台宣傳時，就曾喝遍各式奶茶。（《延禧攻略》劇照）

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