《打天下》沖繩取景　談善言演空手道黑帶大師姐：角色帶給我很多

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劇中棠哥與談善言、AK@MIRROR和內地演員葉麗娜（右）飾演四師徒。（instagram.com/stephen_au_stephen）

由歐錦棠監製、主演，以空手道為故事主題的ViuTV新劇《打天下》早前經已完成香港的拍攝部份，劇組隨後便轉到日本沖繩拍攝外景，除了男主角棠哥外，他在劇中的三位徒弟，包括大師姐談善言、二師兄Anson Kong@MIRROR（江熚生），以及小師妹，來自內地的女演員葉麗娜，為配合劇情，他們更去到沖繩「空手博物館」以及沖繩南部的具志川成跡拍攝，相當揼本，加上又邀得空手道七段的著名日本演員倉田保昭客串，可以肯定這是繼羅嘉駿導演的《二月廿九》後，2020年另一套值得期待的ViuTV自製劇。



據了解，由於阿談飾演的大師姐莊惠因為擁有黑帶的級數，向來要求甚高的棠哥，希望今次《打天下》畫面呈現出來夠真實，所以盡可能不用替身，所以開鏡前，對空手道一竅不通的阿談便需要秘密練兵，以便親身應付動作場面，開鏡前每星期上一兩次堂，之後再抽時間自行練習。去到周一（2/12），阿談在其社交網站上載一張身穿空手道袍於沖繩拍下的照片，表達參與這套劇的感受。「三個多月的拍攝，由於第一次真正做動作類型的拍攝，由第一次上堂，到第一次著空手道袍，第一拳第一次整親到最後一日，最後一腳，最後一次咆哮。莊惠帶給我很多，也將我身上所有的運動細胞迫爆，感謝所有照顧莊惠的人。」

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談善言在新劇《打天下》飾演大師姐，擁有黑帶資歷，她日前在fb和IG上載這幀沖繩拍外景期間攝下的照片，並說：「莊惠帶給我很多，也將我身上所有的運動細胞迫爆，感謝所有照顧莊惠的人。」（談善言facebook專頁）

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