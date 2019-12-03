林志玲親揭與AKIRA相戀經過　憑一通電話即認定對方係Mr. Right！

林志玲和AKIRA婚後接受《VOGUE》雜誌專訪，倆小口分享從相識到相戀的愛情故事。AKIRA對林志玲幾乎是一見鍾情，而林志玲則是在合作舞台劇後，才開始對AKIRA有好感，終於在林志玲需要陪伴之際，AKIRA以一通電話讓林志玲認定「就是這個人」 ！

林志玲回憶，第一次看見AKIRA是EXILE的演唱會上，第一次正式交談則是在舞台劇《赤壁．愛》的會議上。「那齣劇的台詞是古文，對當時連日語都說得不太好的我來說，是非常困難的。我有點擔憂地說，這台詞好難哦，他聽到之後說，對於日本人來講，這其實也非常困難，你不要擔心，我們一起努力。」

林志玲與老公AKIRA婚後頻頻合體，二人更幫AKIRA師弟團EXILE TRIBE三代目 J SOUL BROTHERS新歌MV中共譜千年之戀，本色出演：

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林志玲印象中EXILE整個團的形象都是比較陽剛比較酷，而AKIRA則給她一種溫暖而陽光的感覺，「我很喜歡他的笑容，感覺當他笑的時候，眼睛都會笑。」

真正讓林志玲下定決心的，是去年祖母過世的時候。「那天的深夜，祖母歷經了一次又一次的急救，在我的面前離開我了。」祖母是林志玲生命中非常非常重要的人，她當晚回到家之後，難過到覺得快要無法呼吸，這時候第一個想到的就是AKIRA。

林志玲跟Akira在2019年11月舉辦婚禮，女神臉上洋溢著幸福的笑容。(林志玲@微博)

「我拿起了電話打給他，我只說了，我的祖母……，他就說，祖母怎麼了，過世了嗎？聽到他講這句話之後，我開始大哭，沒有辦法停止的、一句話都講不出來的就只是哭，哭到累倒、哭到不知不覺就睡著了，我不知道自己睡了多久，醒來的時候，發現自己還在電話上時，迷迷糊糊的就說了聲，哈囉，然後，他在電話那頭說，我在這裡。」

「就是這個人了吧」林志玲想著，這件事情是他們決定牽手走未來人生路很重要的一個關鍵點：「他僅僅只是在電話的那頭陪著我，我卻可以感覺他就在我的身旁，那是一種陪伴，是我一輩子都不會忘記的感動瞬間。」

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林志玲平時獨立且堅強，在決定跟AKIRA牽手一生後，不會再覺得會有孤獨感。「就很像，你感覺你生命中有某個缺角，但你一直不知道缺了什麼，然後現在有一個人填補上了那個缺角。這是在我以前的人生當中不曾有過的，那是一種心的安定感。」

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