【多圖】張栢芝IG再曬童年照　Baby Fat可愛又清純

現年39歲的張栢芝離婚後獨力照顧大仔謝振軒（Lucas）及二仔謝振南（Quintus），去年年底再秘密誕下第三胎「小王子」Marcus。雖然已經是三子之母，但栢芝依然保養得宜，今日（3日）她在IG Post出一張似乎是讀書時期的舊照，超清純靚樣獲不少網民激讚！

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今年39歲的栢芝如今已經是三子之母。（IG@cecilia_pakchi_cheung）

張栢芝今日（3日）在IG Post出一張似乎是讀書時期的舊照，超清純靚樣獲不少網民激讚！（IG@cecilia_pakchi_cheung）

相中的栢芝紥起馬尾，眉清目秀，帶有少少Baby Fat，加上笑容可愛又甜美，絕對是純天然靚女一名！她寫道：「我都忘了幾多10年，保持快樂保持健康保持小孩子的時候。」其實栢芝不時都有Post出自己的舊照，今年4月她就曾貼出自己12歲的長髮照片，之後她再上載於99年推出的首張EP《任何天氣》的封面照，當時年僅19歲的她既青澀又清純。今次再Post出童年照，栢芝果然是從小靚到大呀！

栢芝今年4月曾貼出自己12歲的長髮照片。（微博@張栢芝）

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