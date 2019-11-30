【多圖】林峯張馨月愈愛愈高調　首度在微博曬合照放閃

現年39歲的林峯與吳千語結束五年情後，火速戀上內地模特兒張馨月（Carina），兩人更已經入紙排期註冊結婚。有傳他們計劃在下個月8日，林峯40歲生日當日舉行婚禮，但有報道指兩人決定將婚期押後，明年才舉辦盛大婚禮。雖然Carina仍未正式升格做林太，但二人愈愛愈高調，林峯昨晚（29日）首度在微博Post出同Carina的合照，難得放閃！

林峯昨晚（29日）首度在微博Post出同張馨月（Carina）的合照，難得放閃！（微博@林峯）

其實兩人自去年開始拍拖至今，一直愛得甜蜜。林峯昨晚在微博先上載一張2017年在後台做掌上壓的照片，之後再上載一張同女友Carina的合照，並寫道：「2017的我vs 2019的我們」。相中的林峯同Carina化晒妝，擺出鬼馬表情，相當搞笑。今次是林峯首度在微博放閃曬恩愛，不少網友都大讚他抛開偶像包袱，陪女友一起玩，非常甜蜜。

相中的林峯同Carina化晒妝，擺出鬼馬表情，相當搞笑。（微博@林峯）

早前林夏薇生日，林峯亦有帶同女友一起出席。（IG@rosinalam）

而Carina隨後轉發了林峯的微博，寫道：「你這照片選的很無情啊！嗯，2019的我們（誰還沒有個對方的醜照啊）」，並Post出一張兩人舉杯笑對鏡頭的合照。兩人今次難得放閃，不少粉絲都紛紛留言送上祝福！

張馨月再Post出一張合照，非常甜蜜。（微博@張馨月Carina）