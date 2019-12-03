【多功能老婆】陳庭欣朱晨麗泳裝派福利　陳煒《法網狙擊》仲性感

TVB台慶劇《多功能老婆》來到第二周，在劇中飾演秘書Joey的陳庭欣（Toby）繼首集的一場「全裸」溫泉戲之後，昨晚（2日）她更以泳裝上陣，同朱晨麗在泳池邊鬥性感，成為全集焦點！

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思蕾（朱晨麗飾）及風華（陳煒飾）在泳池上演一場「大龍鳳」，三人都以泳裝上陣，相當吸睛。（劇照）

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劇情講到浩田（周柏豪飾）為幫藍飛（楊千嬅飾），於是接近Joey打探劍雄（黃浩然飾）下落，與思蕾（朱晨麗飾）及風華（陳煒飾）合謀在會所的泳池上演一場「大龍鳳」，思蕾謊稱Joey與宏立（洪永城飾）有染，大罵對方。三位靚女都以泳裝上陣，十分搶鏡！當中朱晨麗下身包住圍巾，上半身就穿上花花比堅尼，大騷事業線。而Toby就以白色一件頭上陣，展現Fit爆身材。不過相比起她們，以豔紅色斜膊泳衣亮相的煒哥似乎就密實得多！

朱晨麗下身包住圍巾，上半身就穿上花花比堅尼，大騷事業線。（電視截圖）

Toby呢件雖然係一件頭泳衣，但獨特的設計一樣好性感。（電視截圖）

其實三人過往都曾在劇集及節目中展現水著Look，去年朱晨麗在劇集《特技人》中飾演明星傅嘉莉的替身，劇中她有一場着泳衣打沙灘排球的戲份，她更要在彈床上跳起來做前空翻，相當高難度！朱晨麗接受訪問時透露花了數個月時間鍛練身形，難怪出來的效果Fit到爆！

去年朱晨麗在劇集《特技人》中飾演明星傅嘉莉的替身，劇中她有一場着泳衣打沙灘排球的戲份，她更要在彈床上跳起來做前空翻，相當高難度！（資料圖片）

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而作為節目《3日2夜》常客的Toby，自然有不少泳裝造型。曾拍攝過華欣、芭堤雅篇、斐濟篇、新喀里多尼亞，努美阿篇的她，在節目中換上多套泳衣，款式包羅萬有，讓觀眾大飽眼福！

Toby在節目《3日2夜》中有不少泳裝造型。（電視截圖）

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雖然煒哥在新劇中的造型不及另外兩位靚女性感，但其實她在2012年的劇集《法網狙擊》中一件頭、三點式樣樣齊，以比堅尼上陣的煒哥不但有一場在遊艇激咀郭政鴻的戲份，之後兩人更在浴室上演濕身激情戲，相當豁出去！

煒哥在劇集《法網狙擊》有一場在遊艇激咀郭政鴻的戲份。（YouTube影片截圖）