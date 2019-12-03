【學是學非】連續7日日夜癲倒工作致爆瘡　馮盈盈：底褲都無換

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馮盈盈右邊臉生了一粒暗瘡。(梁碧玲攝）

馮盈盈 (Crystal) 今日為無綫節目《學是學非》進行拍攝工作，她的右邊臉生了一粒暗瘡，故擺甫士時又刻意遮住。她表示生瘡是因為辛勞工作所致：「呢粒瘡其實隱藏咗好幾日，我連續7日都係朝早8-10點先收工，而每日傍晚5點開工，日夜癲倒導致內分泌失調，又睡眠不足，亦都破咗我自己連續開工嘅記錄，我由周日晚7點開工至到星期一晚6點先收工，差唔多24小時，係拍完廠景就即刻拍外景，連涼都無沖，底褲都無換。」

《學是學非》九位靚女主持一起進行拍攝工作。(梁碧玲攝）

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問到Crystal工作這麼長時間，是怎麼撐住，她說：「齋啡係必須嘅，我發現咁樣無間斷工作，原來係會有飲醉酒嘅感覺，個人會好hyper，好亢奮，好容易會笑，其實係神智不清，過程當中唔會覺得辛苦，反而係會好享受，所以我係好熱愛工作嘅。到收工返屋企之後，我就即刻沖涼同埋食咗個晚飯，之後未講完想講嘅嘢，我就已經瞓着咗，進入冬眠狀態，但係我第二朝8點又再開工喇。」Crystal憶述入行以來最辛苦的一次是參與華姐時：「嗰次係連續41小時，由香港拍完嘢又要趕去馬來西亞繼續拍。」