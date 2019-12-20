【矚目配角】李國麟爆緑葉要去𢯎撈：有人叫我哋多啲去揾監製傾偈

訪問在電視城一廠範圍進行，李國麟：「嚟呢到嘅多數攞獎，唔關我事。」(梁碧玲攝)

李國麟在無綫工作三十幾年，由廣播道做到電視城，拍檔由以前的周潤發到現在的王浩信，絶對是殿堂級的配角。除了是一位資深的演員，亦對公司很有感情，雖然他鬧無綫非常狠，更用「一簽無綫幾乎要借貴利」來形容ＴＶＢ的一年六騷政策。

「一年六騷」*李國麟沒有簽，首先他覺得不公平，加上他有本錢，在國內李國麟除了劇集亦是不少網大（網絡大電影）的男二甚至是男一，他說：「內地人現在還記得我在《天龍八部》飾演的鳩摩治，我好感恩，是無綫帶給我，但我當然想他（無綫）繼續好，現在十套劇只得兩套有人讚，其餘的人家連鬧都沒有，自己感到好心痛。」





李國麟入行超30年，到今日依然是搶手緑葉，最近播完的《解決師》，李國麟戲分亦重同視帝王浩信都有很多對手戲。

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無綫編劇冇時間創作



李國麟覺得無綫劇近年經常被網民稱為膠劇，最大問題是劇本，但他覺得不是編劇問題而是管理層，「你試下每日要講一個新故事給我聽吧？到第三日我想你講不到了，我們的編劇也一樣，一星期要交兩集劇本，（一集大約３０場戲）你可以想到什麼情節？無時間給他們資料搜集，編審旗下的編劇又後生，又沒有太多人生經驗，那只可以寫到片面的東西，或者是罐頭劇情。」







李國麟拍了不少無綫劇，其中《天龍八部》入面的鳩摩智深入民心，他說:「喺大陸有唔少人因為我做過呢個角色，而俾機會我拍網大。」(《天龍八部》截圖)

綠葉無機會發揮



亦因為一劇之本的問題，令到緑葉、配角沒有發揮空間，「劇本全都是三角戀，四角戀之後沒有了，所有故事都集中在主角身上，其餘的演員只是做「伴碟」，為何劇本這樣？因為容易寫，編劇沒有時間唯有集中寫主角，有些緑葉做了十年，最重戲都是說三行對白，莫說演技提昇，甚至令到他們的鬥志越來越少。」沒有機會發揮不特止，更慘的是不停為生活奔波，「一年六騷你說怎樣生活？有人叫我們這班緑葉多去找監製傾偈找工作機會，我想說的是，監製覺得角色適合就會用，如果角色不適合，即使我們幾主動也好，甚至在監製面前跳脫衣舞都是不會有工作機會。」





09年的《宮心計》李國麟飾演的奸角馬元贄十分出色，入圍當年的頒獎禮〈最佳男配角〉提名，更入到最後五強。(《宮心計》截圖1)

電視城氣氛疏離



李國麟見証著無綫的變化，不論台前幕後轉變都很大「以前出外景如果有海灘，發仔（周潤發）已經潛了落水底摸蜆，現在大家都很忙，經常都表示拍不完，當年是大家庭，現在都是，不過是大家庭入面再有很多房人，拍攝氣氛都不同了，我們以前真的大導演年代，記得有次王天林入廠，同劇組講拍『ｓｈｏｔ ４２』先，我們連發生什麼事也不知道，可以跳拍到這個層次，現在演員會自己叫ｃｕｔ機，但其實叫ｃｕｔ，這句說話是由導演負責不是演員，當然可能他的出發點是好的，想幫一下新晉導演。」





李國麟宜忠宜奸亦懂得演繹諧角，《男親女愛》Alex Pao角色搶鏡，同子華同Do姐好有火花。(《男親女愛》截圖)

無綫今非昔比



李國麟說起以前的無綫，好像現在韓劇、美劇一樣，橫掃國內及東南亞，出去拍外景，街外人煲糖水服侍，「以前拿著ＴＶＢ牌頭是一件很光榮，很有型的事，現在不同了，出去拍外景，人家叫我們不要阻住做生意，要重振雄風很難了，除了劇本以外，我覺得要養兵，要放更多資源下，觀眾現在選擇多，不一定要再看你了。」





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+ 8 + 7 + 6

*一年六騷 意思是公司每年只支付藝員六個騷人工，即使你沒有任何演出也可以獲得，但條件是可以在外面做任何登台,電影演出,事前要通知及獲得無綫同意，但不得為競爭對手工作，即是電視台。但最近有指條件放寬，某部份藝員簽一年6騷仍可以出現在其他電視台。