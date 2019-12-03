【學是學非】升lv做訓練員負責訓練新人　麥美恩：我會折磨佢哋

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Mayanne已經係大師姐，升咗lv做訓練員。（梁碧玲攝）

麥美恩 (Mayanne) 今日以大師姐的身份為無綫節目《學是學非》進行拍攝工作，新加入的三位靚女主持分別是戴祖儀、陳詩欣以及何泳芍三。Mayanne說：「我依家升咗lv做訓練員，訓練吓佢哋，要畀新人做多啲嘢，畀佢哋多啲曝光，我主要負責指點佢哋。啱啱我哋去完泰國同台灣進行咗密集嘅訓練。其實見住個節目同埋大家嘅成長進步，我都老懷安慰。」

《學是學非》現在共有九位靚女主持。（梁碧玲攝）

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問到Mayanne是否會將「下欄嘢」都交予新人去做，她即笑言：「唔係下欄嘢，我哋係叫發揮機會，佢哋梗係要做多啲嘢先會有表現㗎嘛。啲觀眾最鍾意睇人被折磨，而我就會負責折磨佢哋。呢啲所謂嘅下欄嘢，我以前都受過唔少，所以我都想傳承落去。雖然依家我個位係舒服啲，但係我都唔會放鬆自己，希望可以擔當到一個leader嘅角色，帶動到節目嘅氣氛。」