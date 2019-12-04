白雲慘遭非禮後立即報警　IG上載疑犯容貌：女性不需要啞忍！

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白雲身材好好！（IG圖片/@snowybai）

擁有驕人身材的藝人白雲經常在社交平台上晒性感照，不過凌晨時分她在Instagram出Post表示自己被非禮，更在限時動態上載了疑犯的照片。不少網民得悉白雲被非禮後，紛紛留言送上慰問，並希望疑犯早日落網。

白雲在Instagram限時動態上載了疑犯的照片。（IG圖片截圖/@snowybai）

發生了非禮事件，白雲在貼文中呼籲女性不要啞忍：「剛從紅磡警局錄完口供。事發今天下午我過馬路旁邊沒什麼人情況下，被story圖中男士從後跑來捉住我手臂又挨近，很快跑走，我懷疑他故意的。此時，他跑到對面街見到另一女生，意跨過欄杆以同樣方式捉住對方。我同這個女生決定報警並影下這張相。可惜被他跑走。報警的原因很簡單，相信很多女生都有類似經歷，人不是跑走就是這一下又不值去報警，但回家又會自己不開心。所以當我見到他以同樣手法對另一女生，我肯定，我不想再啞忍。 該男子行為屬什麼行為我不可以枉加定論。只是想同女同胞們講一句：任何另你不安的行為都不需要啞忍。被偷拍、非禮、強奸（姦）的事件中，覺得羞恥的絕不是女性，而是犯罪人，也是將相片視頻發放加以嘲笑的那些人！女性，自主自強！#圖文不符，純粹不想ig版面設計被破壞。P.S我打999時，剛好幾個相熟的公司drama組crew經過，他們剛好在附近拍劇中途dinner time . 幾個高大帥哥瞬間讓我覺得好安全。」