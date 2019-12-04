結婚14周年紀念DIY玫瑰燈贈太太　黃浩然：願我們一起走下去！

黃浩然在TVB新劇《多功能老婆》中飾演一名負心漢，但在現實生活中，卻是一個模範老公。黃浩然和老婆莫家嘉（Kaka）相愛18年，早前結婚14周年紀念，一家四口除了去台灣旅行慶祝，老公學整玫瑰燈送給老婆作為禮物，價值更勝千金。

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與太太Kaka結婚14周年，黃浩然在IG深情留言。（IG圖片／wonghoyinraymond）

為了老婆DIY手作仔作為禮物，可說是世間少有，這種情懷似乎僅限於十八廿二情竇初開的小情侶，一個44歲的大男人，結婚14年，仍願意為老婆花心機時間製作獨一無二的禮物，非常難得！太太Kaka在IG上載黃浩然學整玫瑰燈的短片，指這是老公相隔16年後第二次親手造的禮物：「不要羨慕我！哈哈！拍拖18年了，結婚也14年了，這是你拍拖16年後又一個親手做的禮物...感恩，我們還一起努力地學習做好當初承諾對方的自己！但願一直給你牽着我的手，再等下一個16年，因為我要一直收你下一次再下一次親手做的禮物！你明啦！Love You!!」

黃浩然為太太親手製造手作仔作為結婚周年禮物，非常Sweet！（IG圖片／wonghoyinraymond）

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而黃浩然亦在IG寫下結婚周年感受：「一段感情能夠走了十八年，真的不容易。除了緣份，還要有愛、包容、忍耐、欣賞、浪漫......我深信最重要的是相（雙）方都有堅定的信念，相信大家能一起走一輩子！願我們一起走下去吧！Happy 14th Anniversary ！Love u my Love！」

黃浩然和老婆結緣於電影《新紮師妹》，當時Kaka是電影的造型師，兩人拍拖4年拉埋天窗，婚後育有兩子Kayden和Ransley，一家四口非常幸福。直到2014年黃浩然患上貝賽特氏症，因喉嚨潰爛無法進食、吞嚥，每日要吊鹽水，甚至有出血、失聲、眼睛發炎、視力模糊等情況，太太不離不棄地照顧。患難之後，黃浩然有感健康及家庭比什麼都重要，於是減少工作，專注照顧家庭。

去年在結婚13周年時，黄浩然再一次重申結婚時的誓詞：「十三年……無論順境或逆境，富貴或貧窮，健康或疾病，快樂或憂愁，我將永遠愛你，珍惜你……這些誓繼續不變！Happy Anniversary！」許諾只是一刻，遵守承諾卻是一輩子的事。

承諾是一輩子的事，是能共富貴，又能患難不棄。（IG圖片／wonghoyinraymond）