【打天下】首次拍劇勁驚　AK@MIRROR：第一日開工要叫花姐陪我！

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Anson Kong（江熚生，AK），周日（8/12）與其他MIRROR成員一同出席《全民造星II總決賽》「終極十強」拉票活動，並分享參演新劇《打天下》的感受，AK說過去3個月有如經歷一次進化，感受良多。（梁碧玲攝）

由歐錦棠身兼監製和主角、故事圍繞空手道的ViuTV新劇《打天下》，日前在日本沖繩拍罷所有外景後正式煞科。在劇中飾演二師兄關志浩的男團MIRROR成員Anson Kong（江熚生，AK），周日（8/12）出席《全民造星II總決賽》「終極十強」拉票活動後受訪，直言今次參演這套新劇，有如經歷一次進化，感受良多。「學你話齋，呢次係我由頭到尾第一次成套劇擔正，開頭嘅時候真係好緊張。」

由於並非紅褲子出身，撇開之前拍攝《退休女皇》不說，AK拍劇經驗可謂近乎零，所以真正入組前，壓力大到要向經理人花姐求助。「好記得開鏡嗰日，我仲問花姐可唔可以陪我開工，因為如果得我自己一個去真係好怕！」直到一個月後，AK漸漸開始進入狀態，「成個劇組，包括棠哥同導演都好包容我照顧我，即係我唔識嘅嘢佢哋都慢慢俾時間我去試，俾時間我去學，喺煞科宴當晚，我同佢哋講，呢3個月我就好似嚿海棉咁，每日都吸收好多唔同新嘅技能，拍到呢套劇，就真係好開心！」

AK拍罷《打天下》的沖繩戲份後，於回港前在個人facebook專頁上載這幀照片表達感受。「這三個月真的很充實，所有東西從零開始，（學）空手道演戲，這是我第一次全程投入在拍劇當中，我以為我會很害怕演戲，但原來感覺很爽，謝謝大家嘅照顧，沿路一直給我很多信心，謝謝你，關志浩！」（Anson Kong@MIRROR facebook專頁）

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由於並非紅褲子出身，撇開之前拍攝《退休女皇》不說，AK拍劇經驗可謂近乎零，所以真正入組前，壓力大到要向經理人花姐求助。「好記得開鏡嗰日，我仲問花姐可唔可以陪我開工，因為如果得我自己一個去真係好怕！」幸而一個月後，漸漸進入狀態，全情投入演戲和學習之中。（梁碧玲攝）

拍喊戲前壓力爆燈 棠哥鼓勵要放膽去演

問到最深刻一次，是要演一場喊戲，跟開鏡前的情況相似，AK擔心自己應付不來，無法做到導演的要求，加上棠哥一句話，他更感憂慮。「佢同我講，話呢場戲好重要，因為係喺故事入面講我同我爸爸嘅感情，所以壓力好大，但係好順利，拍嘅時候竟然可以一Take pass！」棠哥作事後檢討時，對AK的演出給予讚賞，更鼓勵他要放膽去演，「佢話唔使成日都問我意見，即係你嘗試下用自己嘅方法去做咗先，唔使成日都問我意見，有唔啱嘅話我再話畀你知。」

AK坦言，因為棠哥的鼓勵，令他感受到自己的心態有變，「佢俾咗好多信心我，亦令我由開頭好怕演戲，到後來對呢件有少少興趣，呢個係我拍完《打天下》嘅最大得着。」眾所周知，棠哥向來對畫面要求甚高，不想拍出來感覺「柴娃娃」， 所以AK透露，早在開鏡前兩個月，已跟棠哥密集式受訓，他和劇中飾演大師姐、擁有黑帶資格的談善言去到埋位時都需要真打，受傷難免，試過扭到手和弄傷腳，幸而沒有大礙。

劇中棠哥與談善言、AK@MIRROR和內地演員葉麗娜（右）飾演四師徒。（instagram.com/stephen_au_stephen）（instagram.com/stephen_au_stephen）