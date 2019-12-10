郭采潔素顏現身機場　頹廢扮相網友認不出：純愛女孩一去不復返

33歲台灣女星郭采潔一頭清新的超短髮令人印象深刻，更成為流行指標，是不少人借鑒的對象。不過近幾個月，郭采潔的風格似乎有些轉變，日前又因機場照引起網友熱議。

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8日，郭采潔身穿深藍色冷衫與牛仔褲，搭配一件黑色長皮褸，胸前背著腰包，手上還挎了一個大型卡其色布袋，戴著黑超素顏現身北京機場。

不過，以往樣貌精緻的郭采潔，臉型似乎有些變化，面部比起以前瘦削不少，下巴也有些凸出，法令紋非常明顯，再加上她微捲的髮型有些黏頭皮，整個人看上去有些老氣憔悴同邋遢，同往日清新甜美的她相差甚遠。

真的要看多幾眼才認出是郭采潔。（VCG）

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網友看到之後，紛紛直呼認不出，「過去的純愛女孩一去不復返了」、「看著有四十多了」、「牙齒都不一樣……是真的嗎」等，但也有網友認為還好，「有點酷」、「酷帥」、「讚」等等。

網友紛紛表示認不出是郭采潔。（微博截圖）

郭采潔2013年憑藉電影《小時代》中「顧里」一角而人氣急升，工作接到手軟，因為太過忙碌，導致顏面神經失調，休息兩年之後，今年才慢慢恢復工作，造型也改行頹廢風。在8月時，她以煙熏妝的朋克造型亮相，當時亦嚇窒不少網友，聲稱理解不了她的風格，似乎尚未接受到郭采潔的轉變，不過最重要都是自己喜歡，覺得適合自己就是最好。

當時郭采潔的新造型亦被網友大肆討論。（Instagram@amberkuo2_019）