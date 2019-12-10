【延禧攻略】番外篇落實Netflix上架　高顏值學霸王鶴潤演女主角

內地清宮劇《延禧攻略》去年席捲整個夏天，當中的不少角色「魏瓔珞」、「富察容音」、「乾隆」、「傅恆」、「高貴妃」、「嫻妃」等令人印象深刻，劇中的演員也人氣急升，而製作人于正隨即亦宣布有番外篇，但就遲遲未見播出。

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製作人于正宣布《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》將於12月31日在Netflix全集上線。（微博截圖）

近日，于正在微博宣布，《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》將於12月31日在Netflix上架，並呼籲支持「中國華流」走出去，而有關內地播出平台，于正表示暫未確定，尚在洽談中。集數方面，過去有指《金》總共6集，惟官方尚未有確實消息。

《金枝玉葉》劇集主要講述帝王家公主擇婿的故事，乾隆（聶遠飾）與魏瓔珞（吳謹言飾）的女兒昭華公主（王鶴潤飾），遇見爾晴（蘇青飾）的兒子福康安（王一哲飾），兩人在一起發生的愛情故事。吳謹言以及聶遠亦會在劇中出現。

然而，在《延禧攻略》中，爾晴兒子的身份有些含糊（爾晴曾自爆「爬龍床」），昭華與福康安之間必定會夾雜母族仇恨，肯定少不了一段虐戀。

吳謹言與聶遠將會繼續在番外篇中亮相。（微博@于正1978）

王鶴潤大學期間曾獲封校花

作為大熱劇集的番外篇，于正在《金枝玉葉》中啟用全新人做主角，女主角王鶴潤今年25歲，2013年以文科藝術類第一名的好成績，入讀中國傳媒大學文藝編導專業，樣貌清純甜美的她，還被封「中傳校花」，是一位名副其實的高顏值學霸。

雖然是一位新人，但王鶴潤已經出演過不少大熱劇集，包括《長安十二時辰》、《涼生，我們可不可以不憂傷》、《知否知否應是綠肥紅瘦》等，還在《如懿傳》中飾演太后（鄔君梅飾）愛女「柔淑長公主」一角。儘管多數是配角，但王鶴潤的演技備受認可，還曾為電影《誰的青春不迷茫》中的角色剃光頭，非常敬業。在綜藝節目《演技派》中的表現也不俗。

【延禧攻略】番外篇陣容全曝光 主角均新演員顏值爆燈

王鶴潤不止是一位高顏值學霸，演技也備受認可。（微博@王鶴潤rain）

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男主角王一哲出生於1994年，畢業於中國傳媒大學，主修播音主持專業，參加節目《流行之王》選秀出道，外表青春陽光，曾與吳謹言、許凱合作劇集《朝歌》，今年還出演了許凱、白鹿主演的新劇《烈火軍校》，也是圈中的一位新星。

王一哲亦畢業於中國傳媒大學。（微博@演員王一哲）

+ 4 + 3 + 2

《延禧攻略》已經過去了一年，但觀眾依然熱情未減，大家對番外篇也非常期待，不知道《金枝玉葉》能否再創《延禧》的輝煌呢？