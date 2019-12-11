【多功能老婆．劇透】吳若希大尺度拍出浴戲　大呻：冇加嘢蠢咗

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等，總值超過70萬元！

周柏豪已經向楊千嬅暗示鍾意佢。(劇照)

台慶劇《多功能老婆》上回劇情講到楊嬋（苗可秀飾）叫宏立（洪永城飾）將跳舞片段傳給她，眾人認定楊嬋對榮Boss（黃錦燊飾）未忘情。Jonathan（王梓軒飾）過數買浩田（周柏豪飾）的車，此時風華（陳煒飾）找浩田修理電燈，Jonathan與浩田一同前往，再遇風華，但風華只當他是裝修工人。之後風華跟藍飛 (楊千嬅飾) 與君明開會，才發現其真正身份。藍飛闡述「京港塔美食區」主題意念，梅夫人（梁舜燕飾）非常滿意，指藍飛與楊嬋有相似特質，並提起楊嬋的過去。嘉怡 (戴祖儀飾) 追問浩田到外國讀書的事，又暗示父母催婚，浩田苦惱逃避！藍飛轉告浩田，嘉怡已替他寄出入學申請表，浩田忍不住暗示喜歡藍飛……

周柏豪同楊千嬅感情愈來愈好。(劇集截圖)

點擊下圖逐格重溫上回劇情：

+ 8 + 7 + 6

以下內容有劇透，逃生門在此：

【多功能老婆】楊千嬅演技再爆發 虐心喊戲完美演繹撕心裂肺悲慟

吳若希於最新一集會再出場。(劇照)

最新一集將會講到浩田本答應陪嘉怡看醫生，突然收到蘇蝶 (吳若希飾) 被捕消息，急往警署保釋，原來蘇蝶與景琛 (黃嘉樂飾) 吵架失控，並帶她回家梳洗。藍飛陪嘉怡看過醫生後回家，入門便看見蘇蝶淋浴出來，嘉怡誤會二人舊情復熾，痛哭出走，浩田並不在意……楊嬋突然反對宏立參與京港塔的項目，思蕾不滿與她爭吵。宏立為哄思蕾，與她補拍結婚照。君明終於約得風華到大排檔吃飯，卻被梅夫人看見……浩田暗中助藍飛找資料，又以二人名字作比喻，希望藍飛可以在藍色天空下飛翔！而吳若希回應《香港01》時，就講道：「嗰場戲其實喺假浴室拍，唔可以長期有水流，所以我好快就沖完個涼。但自己都有着晒打底，但都有少少後悔，因為拍攝途中唔記得要返少少嘢，如果加返少少嘢，穿過玻璃個視覺效果會更加好，但我就冇做到！蠢咗！」至於問道尺度會否大過《森美旅行團》時，她就笑言：「意境上會。」

吳若希有喊戲演出。(劇照)

仲有出浴戲添！（IG/@jinnyng）

點擊下圖逐格睇相關劇照：