【萬千星輝】視帝賽前預測五大熱門　馬國明要贏仲有一大對手

TVB重頭節目《萬千星輝頒獎典禮2019》將於明年1月12日舉行，無綫在周三（11日）在將軍澳電視廣播城公布提名名單，當中最獲外界關注的應該是三個大獎︰「最佳男主角」﹑「最佳女主角」和「最佳劇集」。「視帝」人選入圍有二十強，當中有部分似是「陪跑」成分居多，以下為大家分析五個視帝熱門人選各自的勝算！

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根據今年的走勢和有份參演的劇集的卡士，「視帝」大熱門人選應該是︰袁偉豪﹑馬國明﹑陳山聰﹑王浩信和周柏豪。

周柏豪的在《多功能老婆》中的演出也引起話題！（資料圖片）

周柏豪雖然在資歷上不及其他人，但今年憑台慶劇《多功能老婆》入圍的他，首次擔正做男一拍無綫劇就是重頭台慶劇，而且夥拍天后楊千嬅演出，可見其得寵程度。雖然他隨時有機會可以逆襲，但始終被外界看低一線。

陳山聰首次做男一就有不錯的成績，得到觀眾的喜愛。（資料圖片）

陳山聰在今年只有獲提名的《金宵大廈》一部劇出街，劇集被譽為「神劇」，很多觀眾都對他好感度大增，而且也讚他演技有進步，同劇的李施嬅也因角色而人氣急升，但始終劇集不是重頭劇，同時陳山聰原來也未曾獲提名過視帝，所以應該要多浸淫一會，得獎機會也不算大。

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袁偉豪為拍《鐵探》減磅。（資料圖片）

袁偉豪憑《鐵探》入圍「最佳男主角」，今次已經是他第4次入圍，之前3次都未能成功奪獎。這次為拍《鐵探》，他付出不少，更為劇集減磅。但是，他演出「垶Sir」一角時卻被網民批演出木訥，似乎未能大獲好評，故今年未必有機得到視帝寶座。

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王浩信在《解決師》中的演出被外界評為未有太大突破。（資料圖片）

王浩信在2017年憑《踩過界》奪得「最佳男主角」，是5個熱門人選中唯一一個有得過視帝的人，實力絕對不容忽視，而且他一向是TVB力捧的小生之一，今次憑台慶劇《解決師》入圍，絕對是大熱門人馬，不過今次他在《解決師》的演出，未有像《踩過界》般突破，同時收視也是一般般，所以似乎仍有危機。

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馬國明一向也好有觀眾緣，多次落空視帝，網民都為他不值。（資料圖片）

馬國明入行20年，連同今次提名，已經有12次入圍視帝，可是卻一直未能如願，即使是2017年觀眾呼聲甚高的《降魔的》，也未有為他帶來視帝寶座。一直以來，觀眾對他的印象不錯，在今年突然爆出的「安心事件」，外界普遍認為他處理得大方。而他在《白色強人》這套大卡士劇集中的演出也不俗，重點是馬國明剛在被視為TVB頒獎禮前哨戰的新加坡「星和頒獎禮」（StarHub TVB Awards）中，憑《白色強人》唐明的一角奪得最佳男藝人獎，所以今年他在TVB視帝爭奪戰的呼聲非常高，無綫也很大機會讓他一嘗得到視帝滋味。

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