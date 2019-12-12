【多功能老婆．劇透】于淼出場再施奸招　今次受害人係呢兩位

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等，總值超過70萬元！

于淼今集會再出場。(劇照)

台慶劇《多功能老婆》上回劇情講到浩田（周柏豪飾）本答應陪嘉怡 (戴祖儀飾) 看醫生，突然收到蘇蝶 (吳若希飾) 被捕消息，急往警署保釋，原來蘇蝶與景琛 (黃嘉樂飾) 吵架失控，並帶她回家梳洗。藍飛 (楊千嬅飾) 陪嘉怡看過醫生後回家，入門便看見蘇蝶淋浴出來，嘉怡誤會二人舊情復熾，痛哭出走，浩田並不在意……楊嬋突然反對宏立 (洪永城飾) 參與京港塔的項目，思蕾 (朱晨麗飾) 不滿與她爭吵。宏立為哄思蕾，與她補拍結婚照。君明（王梓軒飾）終於約得風華（陳煒飾）到大排檔吃飯，卻被梅夫人（梁舜燕飾）看見……浩田暗中助藍飛找資料，又以二人名字作比喻，希望藍飛可以在藍色天空下飛翔！

上集講到吳若希喺周柏豪屋企沖涼。(劇集截圖)

點擊下圖逐格重溫上集內容：

+ 6 + 5 + 4

以下內容有劇透，逃生門在此：

【多功能老婆】楊千嬅演技再爆發 虐心喊戲完美演繹撕心裂肺悲慟

于淼將會再施奸招害人。(劇照)

最新一集將會講到浩田向聲隆 (黃錦燊飾) 打探藍飛能否勝出京港塔項目，聲隆透露一切已有安排。浩田答應藍飛努力，在思蕾安排下，在宏立的公司當化驗員；他還特意替藍飛開設「救世煮」手機程式，方便交流飲食心得，希望提高藍飛勝算。宏立在婚紗店前遇到蘇蝶，意外得知她患上肺癌，並承諾為她守秘密。梅夫人和顏成功(于淼飾)向君明施壓，暗示要他放棄風華，同時藍飛亦收到顏成功的警告……浩田在酒吧兼職最後一夜，眾人各懷心事捧場，君明和風華更因誤會不歡而散……