吳秀波「失蹤」一年後拍片為藝考生打氣　網友炮轟：現在看很猥瑣

內地「國民大叔」吳秀波去年中秋節因出軌醜聞鬧得沸沸揚揚，更被小三接連被爆出小四、小五，令好男人形象插水，工作也全面暫停，有份參演的影視作品全部抽起雪藏。

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相隔一年幾，吳秀波主動拍攝短片為藝考學生加油。（視頻截圖）

相隔一年幾，近日吳秀波錄製了一條短片，為藝考學生加油，片中的他身穿黑色外套，樣貌與以往並無太大變化，看上去精神十足。他面帶微笑地說：「我是吳秀波，祝學子們藝考一切順利，長路漫漫，未來可期，祝你們金榜題名，加油。」

這條短片很快在網絡掀起波瀾，不少網友認為吳秀波為復出試水溫，不料卻引起大批網友反感，瘋狂炮轟：「污點藝人就不要出來了」、「以前看很帥，現在看很猥瑣」、「封殺吧，那麼多演員，不差這一個」，但也有網友認為吳秀波是一位好演員，大家不應該將焦點放在他的私人生活上：「他業務能力其實還可以」、「演戲好看就好了，道德以及法律方面的事情操那麼多心不累嗎」、「其實不關心這些人私生活亂不亂，作品還是想看的」等等。

雖然吳秀波深陷出軌醜聞，但演技卻是備受認可。（愛奇藝台灣站）

吳秀波去年被25歲女演員陳昱霖爆出與之7年的地下情，甚至還背住小三偷食，同時擁有多個情婦，包括曾與他拍攝《大軍師司馬懿之軍師聯盟》的內地女星張芷溪。而事後陳昱霖還被吳秀波控告勒索，據吳秀波經理人透露，之所以採取法律途徑是因為女方獅子大開口，要求賠償的金額太大。此後，吳秀波便背負罵名，沒有再公開露面。

吳秀波出軌的小三陳昱霖。（微博@陳昱霖木木）

其實今年8月，有網友發現吳秀波亮相某古裝電影的開機儀式，當時也有復出消息傳出，但同樣遭到網友質疑同反對。