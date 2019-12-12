李嘉欣亮相內地真人騷《演技派》感吃力：時裝古裝造型不停轉！

娛樂圈年度「最Sweet新聞」名單有喇！即到《01最賞睇娛樂大獎》投票，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏得終極大獎旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒等。

李嘉欣一家三口出席年度聖誕慈善音樂會。（陳順禎攝）

李嘉欣許晉享兩夫婦今晚（12/12）攜同愛子Jayden Max一同現身中環出席年度聖誕慈善音樂會，嘉欣與JaydenMax會為觀眾朗讀聖詩。嘉欣表示：「去年呢個慈善機構都有邀請我哋，咁小朋友都好想參與，咁所以今年再繼續。」

提到早前參加內地真人騷《演技派》，古裝造型相當吸睛，但嘉欣笑言有些吃力：「因為今次呢個節目係真人騷，咁所以經常要轉裝，由時裝轉古裝，不停咁轉，咁所以啲時間比較耐啲，咁所以同以前拍嘅古裝經驗好唔同，不過好開心，因為有一段戲可以同吳鎮宇用廣東話去講會容易投入啲。」

至於會否因此多了機會獲邀亮相其他節目？嘉欣直言：「上次中秋節因為出席節目，陪唔到屋企人，所以之後嘅邀請都會比較審慎考慮，始終都唔想離開香港太耐，不過如果有好嘅班底又夠新鮮嘅話都會打動到我嘅。」

【演技派】吳鎮宇內地綜藝廣東話演出 李嘉欣零表情變反面教材？

嘉欣與兒子Jayden Max會為慈善音樂會朗讀聖詩。（陳順禎攝）

嘉欣指早前參加內地真人騷《演技派》經常轉裝扮感吃力，但這次工作經驗令她非常開心。（陳順禎攝）