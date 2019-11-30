【演技派】吳鎮宇內地綜藝廣東話演出　李嘉欣零表情變反面教材？

《延禧攻略》出品人于正，親自打造的內地綜藝節目《演技派》，大玩新晉演員淘汰賽，而且邀請到吳鎮宇、張靜初及張頌文擔任導師。在最新一集中，吳鎮宇不但教授學員演技，而且請來李嘉欣一起演出唐玄宗及楊貴妃的一場戲，讓一班學員可以參考，雖然該環節用了廣東話演出，但李嘉欣卻被指成為敗筆，觀眾紛紛戥鎮宇不值。

吳鎮宇演技出色，反觀李嘉欣有進步空間。（Youtube影片截圖）

吳鎮宇一向是好戲之人，在內地綜藝節目《演技派》，擔任一班年青演員的導演，確是恰如其分，由入戲前的心態準備，現場的機器擺位，鎮宇也一一向學員傳授自己經驗之談，除了講解外，鎮宇亦親自示範「安史之亂」的一場戲，內容講述唐玄宗和楊貴妃逃難時，將士兵變逼他殺死楊貴妃，而楊貴妃心知玄宗不忍心賜死自己，所以藉跳舞時假裝行刺玄宗，最後求仁得仁，而玄宗最終亦知悉楊貴妃的真正心意，唐玄宗由鎮宇演出，至於楊貴妃則邀請到李嘉欣助陣。

吳鎮宇、李嘉欣互鬥演技：

+ 9 + 8 + 7

李嘉欣跳舞時笑容僵硬，未能表現出楊貴妃美態。（Youtube影片截圖）

【演技派】傳李嘉欣收半億執三攤扮楊貴妃 只因一影后又扮大牌 ?

二人相隔17年後再度合作，讓人萬分期待，而為了方便入戲，該段戲更全程用廣東話演出，鎮宇的演技無容置疑，亦確是流露出悲涼心情，但她的拍檔李嘉欣，雖然妝容落足功夫，她外貌亦看不出真實年齡，可惜演出時臉部肌肉十分僵硬，甚至是零表情，跟鎮宇的七情上臉，形成了強烈對比，而且網民更指請來李嘉欣演楊貴妃，是節目的最大敗筆，皆因眾所周知，唐代美女人人珠圓肉潤，楊貴妃亦不例外，反觀李嘉欣卻是纖瘦體態，跟角色格格不入，而李嘉欣的演出，正好作為反面教材，演員要慎選角色。