吳浩康與崔碧珈拍拖不足一年宣布分手：不配為你的男朋友

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崔碧珈近年轉向歐美市場發展，更踏上康城紅地氈。（IG：@anitachui）

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今年4月傳出崔碧珈（Anita）同吳浩康（Deep）拍拖，雙方由一開始有默契地矢口否認，到近月高調認愛，Deep昨日（12日）出席活動接受訪問時，更說不會在月尾音樂會台上求婚，透露崔媽媽不時煲湯俾自己飲，對呢段感情好有信心，點知唔到24小時就傳出佢地分手消息，令人相當錯愕。

吳浩康昨日接受訪問時，仲大方提起女友。（IG：@Ngdeep）

崔碧珈吳浩康今年傳出拍拖消息，估唔到戀情不到一年就告終（IG：@anitachui，ngdeep ）

12號晚上接近凌晨時份，Anita上車一張風景照，寫上：「從來都把感情看得很重，從來認為兩個人相處要互相包容，而不是要改變對方，如不，離開可能是一個新的開始。 2020年大家一齊加油。」字裡行間透露二人感情有變。其中9月份佢地認愛前亦曾鬧過分手，當時Anita連發5張IG Story寫上「完了吧，如沒意外。」更標籤吳浩康，點知無幾耐就公開認愛，今次發文令網友再次霧裡看花。

Anita發文暗示情已逝（IG：@anitachui）

點擊下圖逐格睇Anita嗰5張IG圖：

相隔十小時後，Deep喺13號早上約9時，於IG正式宣布戀情劃上句號：「感恩和你一起的時間，我會好好珍惜亦有一件非常難忘的記憶，喺呢段時間裡面，可能我未能夠盡一個好男朋友的本份，因為我放了太多時間於工作而忽略了你，亦自知有不足，而不配為你的男朋友，我相信如果當我能有能力照顧好你之時，男人必需要有事業有能力，希望日後我有能力的時候，可以有緣和你再一起走，照顧好你，我衷心祝福你。」