周永恒被捕自拍影片曝光　向警員高呼：我跪喺度無妨礙你調查

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12月10號凌晨，現年35歲嘅周永恒（Roy）於尖沙嘴涉嫌於公眾地方打架被捕，當時更有人影到佢喺街頭下跪，向警員跪拜看似求情的影片，獲准保釋後佢向傳媒堅稱自己唔係跪而係「做瑜伽動作希望令警方冷靜」。當時周永恒用手機拍低嘅短片於網上流傳，佢更對鏡頭表示：「我唔會自殺」。

周永恒（Roy）12月10日涉嫌在公眾地方打架被捕（視覺中國）

被捕前周永恆開住手機錄影，片段於網上流出。（影片截圖）

周永恒10號凌晨被戴上手銬，由警員和救護員將他帶上救護車。喺警署逗留24小時後獲准保釋，佢向傳媒堅稱自己係受害者，更指自己唔係跪而係「做瑜伽動作希望令警方冷靜」，當時佢將自己嘅手機放喺地上拍攝，約2分鐘長嘅短片於網上流出，聽到警員三次向佢警告要求熄電話起返身：「再唔合作會拉你公眾地方行為不檢。」

周永恒向傳媒堅稱自己係做「瑜珈動作」而非下跪（影片截圖）

片段一開始已經見到周永恒跪喺地上，同兩名警員對話，警員要求周永恒「唔好跪喺度企返起身」，而佢就堅拒起身仲話：「我唔會起身，我尊重你係我嘅自由，我跪喺度無妨礙你調查，阿sir多謝你，我愛你呀阿sir。」又透過警員腳罅向鏡頭話：「我唔會自殺，我開始俾人拉啦，阿sir遮住啦，救命呀﹗」整段片周永恒都語無倫次，最後就由一位警員將鏡頭關掉。

周永恒又透過警員腳罅向鏡頭話：「我唔會自殺。」行為相當怪異（影片截圖）

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