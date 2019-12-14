【多圖】李元玲分享翹臀練法　兩年密做推重機：由30KG升到120KG

「大馬女神」李元玲（Cathryn）除因是李雲迪徒弟，琴技精湛之外，更因有着一身健美的魔鬼身材而在網上知名，直至2019年，她的個人IG就已經有超過120萬人追蹤，人氣絲毫不輸不少當紅女星。早前她貼出的自己2013-19年的身形變化，原來有十分多回響，不少網民更問她鍛練翹臀的秘訣。