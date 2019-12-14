【多圖】李元玲分享翹臀練法　兩年密做推重機：由30KG升到120KG

撰文：林迅景
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「大馬女神」李元玲（Cathryn）除因是李雲迪徒弟，琴技精湛之外，更因有着一身健美的魔鬼身材而在網上知名，直至2019年，她的個人IG就已經有超過120萬人追蹤，人氣絲毫不輸不少當紅女星。早前她貼出的自己2013-19年的身形變化，原來有十分多回響，不少網民更問她鍛練翹臀的秘訣。
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想練成魔鬼身材，係需要代價的。（IG@cathrynli）
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李元玲日前亦在IG上大方的分享鍛練翹臀心得，寫道：「很多女生問我翹臀怎麼練。其中一個運動就推這個，越推越重，2年來從30kg upweight到120kg。每次做完都會頭痛要吃止痛藥繼續next exercise。 真的很重，不是開玩笑。我體重也才44kg，快要三倍我的重量」原來翹臀的秘密就是持續地用大腿推蹬機，不少網民都認同，使用這個器械真的很辛苦，更說很佩服她堅持的精神。
睇相就知有幾辛苦！
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身材練到好Fit！
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