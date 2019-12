【多圖】韓國DJ SODA同小粉絲親密抱抱　小朋友福利令萬人妒忌

亞洲知名的韓國女DJ,DJ SODA每到一個地方工作,都會抽出一位幸運兒粉絲與他見面,有時是一起食飯,有時候是聊聊天、拍個照,這些親民之舉,實在令廣大的網民羨慕又妒忌。日前DJ SODA在Facebook上分享了一則與老撾小粉絲見面的片段,更在網上做成哄動,就連教授英文的網紅「蕭叔叔」也在他的專頁「蕭叔叔英式英文學會」分享了影片,並寫道:「How do we say 放開個女仔 in English? Uncle 葡萄。」