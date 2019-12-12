【多圖】韓國DJ SODA同小粉絲親密抱抱　小朋友福利令萬人妒忌

亞洲知名的韓國女DJ，DJ SODA每到一個地方工作，都會抽出一位幸運兒粉絲與他見面，有時是一起食飯，有時候是聊聊天、拍個照，這些親民之舉，實在令廣大的網民羨慕又妒忌。日前DJ SODA在Facebook上分享了一則與老撾小粉絲見面的片段，更在網上做成哄動，就連教授英文的網紅「蕭叔叔」也在他的專頁「蕭叔叔英式英文學會」分享了影片，並寫道：「How do we say 放開個女仔 in English? Uncle 葡萄。」

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放開個女仔！（FB截圖 / DJ SODA）

片中所見，原先就有一個較年長的小粉絲與Soda見面，不過他就應該太害羞，所以只是面對面與Soda揮手打招呼，但是另一名穿着黃色衫小粉絲就進取得多，一見到Soda就迅即給她一個熱情的擁抱，而DJ Soda則而燦爛的笑容及擁抱回應，十分溫馨，真是令人羨慕！事後這位小朋友更舉起Rock N' Roll的手勢表示勝利，真的十分可愛。

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