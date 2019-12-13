范冰冰進軍美容界　為Sell面膜貼地自嘲「鬼樣子」

范冰冰去年因「逃稅風波」失蹤逾百天，事後遭內地稅務機關追收8.83億元人民幣，范冰冰經歷人生最大的滑鐵盧後復出，未能即時在演藝上大展拳腳，但是她沒有被挫折打敗，華麗轉身進軍美容巿場，成立自家品牌Fan Beauty。范冰冰近日頻頻為自己品牌做生招牌，更不惜自嘲敷住面膜的自己是「鬼樣子」。

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范冰冰為自家面膜宣傳，不惜以面膜外出Look 示人，更自嘲鬼樣子。（影片截圖）

近日在洛杉磯工幹的范冰冰在短片中，先以素顏示人，進行一連串護膚程序，然後就開始推銷自家面膜，作為「面膜狂魔」，賣面膜可說是相當有說服力，繼早前她示範敷住面膜食飯，她今次更親身拍片從酒店一直敷住面膜，帶住黑超和頭箍，一副居家又奇特的樣子到工作地點，她自嘲說：「我現在這個樣子大家一點也不陌生對不對，你們經常看到我在各種視頻和狗仔拍的照片中，都是這個鬼樣子。」顯得相當沒有架子。

范冰冰因為逃稅被重罰近9億人民幣，但挫折未有打敗她，成立自家品牌，希望藉此翻身。（視覺中國）