TVB主席陳國強辭任董事局主席　入主八年緋聞無數

電視廣播有限公司主席陳國強宣布在2月4日辭去無綫董事局主席一職，入主八年期間，令無綫經歷無數變化，BigBigChannel 及Mytvsuper的興起，除了業務之外，人稱殼王的陳國強亦不時同無綫花旦傳出緋聞，最為經典一定係06年被雜誌拍得同葉璇在夜店共舞,事後陳國強更要向太太伍婉蘭公開道歉。

TVB主席陳國強博士（TVB提供）

在2011年初，陳國強為首的財團以86億買入邵氏兄弟持有的26%電視廣播股份，並獲委任為TVB非執行董事，正式入主TVB。之後，他又在2015年初，獲委任為董事局主席及行政委員會主席。陳國強為人非常低調，因以買賣殼股起家，故有「殼王」之稱。雖然他與太太伍婉蘭不時拍拖出席公開活動，但依然緋聞不斷。

在位四年的陳國強，盛傳12月13日已辭去TVB董事局主席一職。（梁碧玲攝）

2016年的台慶。（資料圖片）

其中，他與葉璇在2006年被影到在夜店大跳辣身熱舞，事件哄動一時。當時，更有傳陳國強打本開拍《至尊無賴》，由葉璇擔正第一女主角。其後疑因女方太高調，陳國強即與葉璇劃清界線，更為「熱舞事件」公開向太太認錯，稱跟葉璇只有一舞之緣。最後電影由傅穎做女主角。

葉璇近數年都在中國大陸發展。（微博照片）

葉璇今日（14日）又透露新簽了經紀公司。（微博照片）

之後，他又曾與當家花旦郭羨妮傳緋聞。有報道指，他大擲金錢投資的電影《臥虎》，並由郭羨妮擔正女主角。同時，郭羨妮被發現忽然升呢坐名車住豪宅。同年，陳國強又被影到與張玉珊到加拿大約會，但張玉珊強調兩人僅屬生意上的朋友。

郭羨妮自從離開無綫後，已成為幸福人妻。（微博照片）

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張玉珊又靚又叻！（微博照片）

2017年，他傳同佘詩曼「撻着」，有指佘詩曼陪陳國強到澳門後，即擔正電影《美女食神》女主角。2010年，他又與徐子珊傳過一段情，更指忽然富貴的徐子珊眨眼間榮升一線阿姐地位，當年她是唯一一個可以三線發展的女藝員。再之後，2014年高海寧被指獲陳國強關照，被安排入邵氏拍電影《賭城風雲2》，得寵指數不斷飆升。但她事後就發表聲明，澄清與陳國強之間沒有關係。

佘詩曼近年吸金力勁強，有指半年就賺6千萬人仔。（微博照片）

徐子珊近年亦主力發展內地市場！（微博照片）

高海寧最性感！（IG/@sammkoling）

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