黃心穎偷食許志安深潛8個月終現身　 爆喊講感受：我要move on

黃心穎(Jacqueline)和許志安自「安心事件」在4月爆出後,事業、形象均直插谷底,除了男主角許志安全全面停工外,女主角黃心穎亦即時被雪兼遠赴美國避風頭,而之前她有份演出的無綫(TVB)劇集《牛下女高音》以台慶劇名義出街,亦沒有回港參與任何宣傳。不過,昨晚(13/12)突然有報道指出,「深潛」8個月的黃心穎在今天清晨低調回港,令一班傳媒立即蜂擁至機場接機大堂守候,而到了上午7點左右,從美國返港的黃心穎終於步出大堂。

「安心事件」爆出後,女主角黃心穎(左二)「深潛」超過半年,今日(14/12)終於在機場現身!(Instagram/@jacquelinebwong)

心穎接受訪問嗚咽着說:「大家好,好耐無見,我好開心,因為我終於返到屋企喇。我想藉呢個機會多謝啲人,我啲好好嘅朋友,好好嘅同事,尤其係我屋企人,辛苦晒佢哋。甚至乎有啲唔係好識嘅人都會send message嚟或者留言,畀咗好多力量我今日企喺度。喺過去都差唔多八個月,真係好努力咁生活。外界有好多嘅猜測,I made a mistake and I am trying very hard to live with it, to learn from it. 但係同時我都覺得我要move on, 我都想繼續向前行,向前望。」

當被問及「安心事件」時,心穎即表示:「無論係我想講嘅或者我要講嘅,私底下同埋publicly 我都講咗,所以喺呢件事上面,都唔會再有任何回應。同埋今次返嚟我最主要係要陪屋企人,因為真係好耐無見,希望大家畀多啲空間我哋,喺呢段時間多謝大家關心。」

問到心穎工作上可有什麼計劃,她重申:「今次返嚟主要係陪屋企人,其他無乜嘢回應喇。(會唔會繼續做娛樂圈?定係轉行?)未諗過。」之後心穎就未有再回應記者的其他提問,並由經理人陪同下登車離去。

黃心穎「潛水」8個月後,今晨返港。 (葉志明攝)

心穎在「安心事件」後,即被無綫暫停所有工作,就連已拍好的劇集亦被抽起又或是易角重拍,無限期雪藏。而與她拍拖三年的男友馬國明也跟她分手了,之後她就避走美國,改名兼轉行,似乎不再留戀娛樂圈。有傳無綫有意「放生」她,早前就播出了她有份演出的台慶劇《牛下女高音》,未有抽起她的戲份,看似是幫她復出「試水溫」,不過,觀眾依然不太接受,又揚言會罷睇。而無綫公布今年的台慶頒獎禮提名名單當中,亦沒有心穎份,看來她暫時復出無望。心穎近日也有更新她的IG,為《牛下》宣傳。月尾無綫將會播出她有份擔任女主角的《丫鬟大聯盟》,未知她今次回港是否會為該劇宣傳,為重返娛樂圈鋪路。