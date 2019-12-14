黃心穎偷食許志安深潛8個月終現身　 爆喊講感受：我要move on

黃心穎（Jacqueline）和許志安自「安心事件」在4月爆出後，事業、形象均直插谷底，除了男主角許志安全全面停工外，女主角黃心穎亦即時被雪兼遠赴美國避風頭，而之前她有份演出的無綫（TVB）劇集《牛下女高音》以台慶劇名義出街，亦沒有回港參與任何宣傳。不過，昨晚（13/12）突然有報道指出，「深潛」8個月的黃心穎在今天清晨低調回港，令一班傳媒立即蜂擁至機場接機大堂守候，而到了上午7點左右，從美國返港的黃心穎終於步出大堂。

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「安心事件」爆出後，女主角黃心穎（左二）「深潛」超過半年，今日（14/12）終於在機場現身！（Instagram/@jacquelinebwong）

心穎接受訪問嗚咽着說：「大家好，好耐無見，我好開心，因為我終於返到屋企喇。我想藉呢個機會多謝啲人，我啲好好嘅朋友，好好嘅同事，尤其係我屋企人，辛苦晒佢哋。甚至乎有啲唔係好識嘅人都會send message嚟或者留言，畀咗好多力量我今日企喺度。喺過去都差唔多八個月，真係好努力咁生活。外界有好多嘅猜測，I made a mistake and I am trying very hard to live with it, to learn from it. 但係同時我都覺得我要move on, 我都想繼續向前行，向前望。」

當被問及「安心事件」時，心穎即表示：「無論係我想講嘅或者我要講嘅，私底下同埋publicly 我都講咗，所以喺呢件事上面，都唔會再有任何回應。同埋今次返嚟我最主要係要陪屋企人，因為真係好耐無見，希望大家畀多啲空間我哋，喺呢段時間多謝大家關心。」

問到心穎工作上可有什麼計劃，她重申：「今次返嚟主要係陪屋企人，其他無乜嘢回應喇。（會唔會繼續做娛樂圈？定係轉行？）未諗過。」之後心穎就未有再回應記者的其他提問，並由經理人陪同下登車離去。

點擊下圖逐格觀看黃心穎抵港情況：

黃心穎「潛水」8個月後，今晨返港。 (葉志明攝)

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心穎在「安心事件」後，即被無綫暫停所有工作，就連已拍好的劇集亦被抽起又或是易角重拍，無限期雪藏。而與她拍拖三年的男友馬國明也跟她分手了，之後她就避走美國，改名兼轉行，似乎不再留戀娛樂圈。有傳無綫有意「放生」她，早前就播出了她有份演出的台慶劇《牛下女高音》，未有抽起她的戲份，看似是幫她復出「試水溫」，不過，觀眾依然不太接受，又揚言會罷睇。而無綫公布今年的台慶頒獎禮提名名單當中，亦沒有心穎份，看來她暫時復出無望。心穎近日也有更新她的IG，為《牛下》宣傳。月尾無綫將會播出她有份擔任女主角的《丫鬟大聯盟》，未知她今次回港是否會為該劇宣傳，為重返娛樂圈鋪路。