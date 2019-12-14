【男親女愛】黃子華鄭裕玲重聚　劇迷勁興奮：余樂天毛小慧！

2000年TVB劇集《男親女愛》創下最高50點的收視紀錄，「余樂天」黃子華與「Miss Mo毛小慧」鄭裕玲成為經典銀幕情侶，19年後，余樂天和Miss Mo再次聚頭，二人一同出席C君（鄭詩君）和黃天頤婚禮，Do姐更將合照放上IG，劇迷見到這對黃金拍檔相當興奮，直呼「余樂天毛小慧！」回憶真係返晒嚟！

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係余樂天同Miss Mo呀！（IG截圖／do_do_cheng）

C君在婚禮中透露，黃子華是點醒他想走進婚姻的人︰「他曾說如果找到一個可以相處得好好的伴侶，就應該要想『她不會為你帶來幾多不開心』，令到我想到結婚這件事。」加上二人份屬老友，子華的出席別具意義。而Do姐與農夫是多年拍檔，更加要來見證C君的大日子。

同場的蕭正楠與太太黃翠如，以及洪永城、唐詩詠這對過氣情侶亦把握機會，向這對「經典銀幕情侶」集郵，照片中，大家都笑得好開心，洪永城與唐詩詠再見亦是朋友，同場沒有尷尬！Do姐在社交網分享照片，她留言「很久沒有去飲！」並恭喜C君成家立室。

蕭正楠與太太黃翠如，以及洪永城、唐詩詠這對過氣情侶把握機會向這對「經典銀幕情侶」集郵。（IG圖片／do_do_cheng）

重溫余樂天和Miss Mo的經典吻戲：

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