「娜娜」大軍再戰屯門公園吸金力強　半首歌賺三萬勁過真正歌手？

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「娜娜」最近再戰屯門公園，引起不少網民討論。（影片畫面）

屯門公園「性感大媽」帶來的噪音問題困擾居民多年，令市民兩度發起「光復屯門」遊行。雖然公園一度回復平靜，但歌舞團的代表人物「娜娜」最近卻捲土重來，回歸公園繼續獻技，讓粉絲再次感受她們對音樂的熱情。近日，再有一段與屯門公園「性感大媽」有關的短片在網上瘋傳，不少網民睇完片段後更是「O晒嘴」。

無綫節目《東張西望》曾多次採訪公園的「大媽」、「大叔」，外景主持阮嘉敏更試過以尖銳問題拋窒對方：

+ 4 + 3 + 2

片段的主角是有「屯門三公主」之稱的「妙妙」，她在片中向一班觀眾表演內地歌手大哲原唱的歌曲《三十出頭》，雖然表演過程笑多過唱，但無損觀眾打賞的心情，「妙妙」不斷在打賞者手中拿走一張又一張的「大牛」（500港元紙幣），在短短103秒的片段裏面已經賺到近三萬港元，非常誇張！

點擊下圖逐格觀看妙妙至少拿了幾多張「大牛」：

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好多網民認為「娜娜」、「妙妙」等歌舞表演者到公園表演半首歌，比起真正歌手出騷一首歌搵得更多，而事實上這種想法亦有理據支持。撇除陳奕迅、容祖兒、謝安琪等「神檯級」歌手，不少歌手，特別是新入行的歌手的出騷價比起「妙妙」唱半首歌得到的打賞更低。

據了解，一些舉行過大型演唱會或知名度夠高的中生代歌手，例如許廷鏗、吳業坤、林欣彤、王灝兒（JW）等，請他們出騷唱歌大約要付三萬至八萬港元不等，而這個價錢亦完全是「海鮮價」，要視乎他們最近是否多花邊新聞，有沒有劇集在電視台播放，或者有沒有電影在戲院上映等。雖然帳面上好有機會比起「妙妙」賺到的多，但是這些歌手及其團隊付出的成本卻比「廣場大媽」高得多，例如落重本買專業器材錄歌，所以實際落袋的隨時比她們少。

點擊觀看中生代歌手部份例子：