黎耀祥炮轟網民批評無綫冇良心　鄧萃雯：唔聆聽改進就係老化！

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雯女對於香港現有教育制度甚表不滿，認為只着重於成績，反而現今世代應培養學生在品格方面發展最為重要。（梁碧玲攝）

鄧萃雯（雯女）今日（16/12）以宣傳大使身份出席在何民田舉行的「長者安居日」一線通平安鐘啟動儀式，藉此提醒市民大眾多加留意及關心長者的生活需要。Sheren表示：「自己曾經試過想安裝平安鐘，因為嗰次喺屋企沖涼嘅時候差啲滑到，嗰一刻啲危機意識話俾自己知，如果萬人出咗意外失救咪死，嗰一刻係我第一次諗安裝平安鐘。」

提到好友祥仔（黎耀祥）早前接《香港01》專訪時炮轟經常批評無綫的網民無良心。雯女坦言：「我冇睇話佢嘅訪問，我好難去評論，不過我覺得每個人嘅品味及價值觀都唔一樣，其實唔同嘅年齡層對佢哋認識嘅嘢劇本，可能連我都覺得好唔合理，但有啲人又會覺得好精彩，所以我覺得好難用自己嘅睇法去界定別人嘅睇法。」

【專訪】黎耀祥為無綫抱不平：好多人覺得踩低TVB就係知識份子

雯女直言很想開拍一些關於教育題材的劇集，很想透過劇中的人物故事，喚醒老師及家長一些睇法。（梁碧玲攝）

雯女今日同羅蘭出席平安鐘宣傳活動，其間表示如果聽到有批評，自己一定會去聆聽改善。（梁碧玲攝）

（聆聽不同聲音，是否對作製有幫助？）雯女直言：「聆聽係一定需要，其實又返去個『老』字喇，一唔聆聽別人唔改進，就係老化，呢個係我長時間去提自己，所以我覺得聽負面嘅嘢，唔需要覺得佢係批評緊自己，反而係攞嚟改善更加好嘅意見，我覺得咁係一個正面嘅睇法，因為唔同年齡層有唔同嘅需要，因為始終我想拍啲乜，大家唔鍾意睇都冇用，我覺得作為免費電視台機構，亦應該有一個社會良心，係需要去拍一啲正確價值觀嘅題材，有啲正確嘅嘢係需要堅持。」