陳慧敏被非禮後即遇上真愛？　坦承愛上流浪漢︰我知道我很傻

藝人陳慧敏（Vivian）獨自旅行100日，到了埃及﹑土耳其﹑伊朗﹑印度和巴基斯坦等地。她一直有在IG更新自己的近況，日前她在埃及慘遭非禮，令網民非常擔心，最後幸好沒事。在旅程結束的時候，Vivian在IG分享自己脫離單身的好消息，因為她在旅途上遇上了一個男生，當中更有一個浪漫的愛情故事，網民為她送上祝福。

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Vivian貼上跟「他」的背影。（Instagram@chan_wai_man）

在土耳其遇上「打工換宿」的男生

Vivian在社交平台寫上了一篇「千字文」，細說自己跟男友遇上的經過。在遇上這名男生後，她決定「誠實面對自己的内心」，向大家分享他們的愛情故事。因為埃及的事情，她決定改到土耳其，她形容為「上天的指引」。後來她在旅館遇到一位來自危地馬拉的背包客男生，對方是以「打工換宿」的方式在旅館工作，Vivian問了對方很多有關她身處的Izmir（土耳其的城市）的問題，第二天機緣巧合下他們一起外出，於是他們一起看日落﹑坐船和餵海鷗，Vivian提到當時「對他沒有太大感覺，只覺得他是一個活潑的孩子。」對方跟她一樣身形細小，男氐說話很有趣，喜歡聽音樂和跳舞，令她心情感輕鬆。

這束花，相信就是「他」送的，Vivian笑得多Sweet！（Instagram@chan_wai_man）

原來「他」有患罕見病 Vivian佩服對方的勇氣

愈來愈多的相處令Vivian跟男生談多了，本來預計離開Izmir的一天，卻巧合地下大雨，令Vivian押後行程。男生陪她外出走走，他們開始了解對方，原來男生患有罕見疾病「格林巴利症候群」，他現在的小腿沒有肌肉，因為被當時的病菌蠶食了，這個病亦令本來好動的他不能動，那時生活的所有包括大小便都由他媽媽和兄弟協助。這點令Vivian非常佩服他的勇氣和從容。她又說︰「即使他很矮小，他覺得自己可以勝任所有事」又說︰「他在旅行的8個月，幾乎沒有用甚麼錢，就睡在自己的帳篷中，移動都靠截順風車。我問，我能過這樣的生活嗎？超脱所有東西都需要金錢的概念，對我這個城市人來說，實在太難，亦相信需要很大勇氣。」

Vivian有在街頭賣藝。（Instagram@chan_wai_man）

雙方互相陪伴 相處了兩星期

Vivian跟他相處了兩星期，她寫道︰「他生病我陪他，我在街頭賣藝賺錢，他陪我，我們一起把賺回來的錢捐了，在hostel 一起煮飯，一起出外，坐火車，截順風車，在海旁看日落，陪他跑步，他陪我我寫歌，一起唱著，一起為歌詞而笑；他教我西班文，我教他中文，每天說著大家的想法，說著從前的戀愛，對世界的觀念，感覺我們的思想都在同一個區域流動，就如知己般，互相學習。」聽上來他們在想法上和興趣上真的很相配。

應該就是「他」的背影。（Instagram@chan_wai_man）

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離開前不捨得到落淚 相信真愛能衝破障礙

在離開前的一天，Vivian和他重回一起到的雪糕店，慶祝他們相識兩星期，他送她花，她送他在杜拜拾的貝殼，她感覺到他們之間有愛。到離開當天，Vivian不捨得的哭了出來，心裏想著︰「世界這麼大，我們這麼細小，在茫茫大海中漂流，卻在土耳其遇到彼此，這一刻，我們的淚水都缺堤了，如何面對呢？未來會怎樣呢？相信老天給我的這個考驗很不容易，但我相信，只要是真的愛，足以衝破所有障礙，跨越所有距離。」她又說︰「在我離開的這一天，我們作了決定，嘗試繼續，找辦法聯繫，但結果會怎樣？我們有著半個地球的距離，未來能否成為真正的伴侶？我們都不能確定；而我也知道，若我告訴我家人，這個男孩子全部財產是4萬港幣，過著流浪漢的生活，他們只會跟我說：『不要胡鬧』，但我更確認的是，幸福不是用價錢衡量，心靈富足，比所有物質來的重要。」

相信這個旅程為Vivian帶來不少得著，因為她常常在IG跟大家分享感受。（Instagram@chan_wai_man）

100天的旅程完結，最後，Vivian以感想總結︰「誰能知道我明天會不會就此離開人間呢？我人生從沒試過長距離戀愛，或者心會煎熬得很吧，但此刻我只想誠實面對自己，愛在當下，為愛情勇敢試一次。我知道我很傻，但不傻就不是我了，對嗎？就讓我繼續『勇敢到不管結果』吧。」Vivian的故事，吸引網民們留言祝福，當中也包括不少藝人如吳若希和蔡穎恩，「On仔」陳健安更說︰「好正，以為睇緊戲，好精彩。期待你嘅體驗同感受。祝福你們。」相信這件事是Vivian旅程的其中一個得著吧！

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