黃建東媽媽唔止省鏡顏值高　仲經常大放笑彈引藝人熱討

黃媽媽保養得宜！

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黃媽媽早前生日獲兒子與一眾舞蹈學生舉辦生日舞會賀壽，邀請圈中好友包括劉晨芝 （Adrienne）、白健恩、組合明歌知欽等出席。除了當晚東東義務為媽媽派對做司儀，好友劉晨芝更為黃媽媽找來兩套晚裝扮靚，東東大表感激：「媽咪平時好少可着呢啲晚裝，好多謝 Adrienne幫手搵衫，當晚仲係咁讚媽咪氹到佢好開心，完全融入我哋家中。（係咪過咗媽咪嗰關？)）媽咪話佢好 Nice好Sweet，下次要叫埋佢一齊食飯多謝佢，等我聖誕節有假放約吓佢先。」東東更話希望媽咪教跳舞唔好教得太辛苦，最緊要身體健康和每日開開心心便足夠。

母子檔！

Adrienne融入家中！

另外，東東常常在社交網站 Post出與媽媽的搞笑對話，甚受網民歡迎，其中一則原來是生日當晚黃媽媽與東東好友們閒談中想取笑兒子在家非常「喱啡」不愛收拾東西，黃媽媽說如果兒子肯執拾東西太陽一定從西邊出來，點知口快快講咗「如果阿東肯執嘢太陽從個西到出嚟」，弄得滿堂爆笑，東東話：「媽咪講嘢不嬲唔叻，經常笑料百出，不過就令到身邊啲人非常開心，真係非常可愛。」

超爆笑對話！（IG截圖）

江嘉敏等人都紛紛留言！（IG截圖）