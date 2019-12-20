【潮流日常】高海寧推介法國小眾品牌4色唇膏盤　混出法式唇色　

每個女生手袋裏必定會放一兩支唇膏，高海寧（高Ling）作為一個唇膏控，隨身帶備多支唇色，方便日妝轉換晚妝，她推介了自己近期最愛用的唇膏品牌和顏色，當中一個法國小眾品牌推出的4色唇膏盤，可以混出多種顏色，相當吸引！

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高海寧推介經常放在手袋的唇膏。（陳順禎攝）

TOM FORD #01 SPANISH PINK $ 408 TOM FORD唇膏柔潤持久，包裝高貴奢華，賞心悅目，每個唇膏控必定要擁有一支唇膏。高Ling推介這支珊瑚色TOM FORD唇膏，適合日常妝容，具有少少光澤，令咀唇看起來更加豐潤。

Givenchy #42 Violet Velours $320 高Ling帶備一支深色唇膏，方便晚上同朋友外出消遣時轉換唇色，這支深紫色唇膏，尤其適合秋冬妝容。

Givenchy #37 Rouge Graine $320 這支復古紅色唇膏紅絲絨唇膏與高Ling所擁有的42號色，同樣是Givenchy 2019年最新推出的絲絨唇膏，是經典 Le Rouge 華麗魅彩啞緻唇膏系列中的全新「Deep Velvet」版本，而這支紅色絲絨唇膏在很多地方都已經賣斷貨，連高Ling都買唔到，超級搶手。這支復古紅絲絨唇膏非常適合聖誕、新年以及情人節妝容。

Rouje LES 4 ROUJE – Signature 39€ 出自法國KOL Jeanne Damas推出的自家品牌Rouje，Rouje在法語裏是「紅色」的意思，推出4色唇膏盒，金色坑紋金屬外殼非常復古，從包裝到顏色都充滿法式風情。4種顏色除了可以獨立使用，也可以混色塗上咀唇，大玩多變唇色，是高Ling的近期最愛。

Rouje不只推出化妝品，還有衣服、鞋履、指甲油和手袋等，每樣單品都充滿法式優雅。