雞排妹自爆對表演沒有興趣　無論同台明星有多大牌︰只想回家

現年26歲的「雞排妹」鄭家純因代言雞排店宣傳片在2012年初爆紅，其後成為藝人。她憑著火辣的身材和甜美的臉孔成為不少人心目中的女神，而且她言論作風大膽，所以極速上位。不過，近日正忙於宣傳2020年寫真年曆的她，突然在IG的Story抒發感受，表示自己︰「從小沒有星夢」和「我非常確定對表演沒有興趣」等，令人大跌眼鏡。

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雞排妹的身材相當火辣，而且她也不吝嗇在社交平台發放福利圖。（Instagram@ili.cheng）

「宅男女神」雞排妹貼的限時動態，突然跟大家分享心底話，指自己從小到大都沒有發明星夢，只是因緣際會入行，根據自己這幾年的體會，更加確定自己對表演沒有興趣，無論這份工作在別人眼中有多閃亮﹑同台的明星有多大牌﹑機會有多難得，她都只想快點回家。不過，她知道能否早放工的關鍵其實也是自己的表現，所以基於這個原因，激發到她努力做好工作，原來背後有這個令人完全猜想不到的原因，也令人驚訝她的坦白。

雞排妹的發文如圖。（Instagram@ili.cheng）

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