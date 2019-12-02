【小明星大跟班】雞排妹自爆曾與「半圈內人」約會　卻沒開花結果

「雞排妹」鄭家純給人的感覺性感又可愛，是不少人心目中的女神。但外界都對她的感情生活感到好奇，近期她在綜藝節目《小明星大跟班》的「女明星交往過的那些渣男友」環節，透露自己曾遇過一個恐怖情人，令人感覺心寒。

雞排妹是很多人心目中的女神，但女神也是會有感情煩惱的。（Instagram@ili.cheng）

雞排妹在節目中講到在自己22﹑23歲的時候，當時還未想定下來，就跟一位「半圈內人」發展，想對方會比較知道圈內的職業道德，不會亂講話。對方是一個當紅歌手的髮型師，約會了兩﹑三個星期後，她覺得跟對方價值觀、生活習慣都不太合，就跟對方講清楚，希望跟他做普通朋友就好。但他是一個自尊心很強的人，對她開始語言暴力，她說︰「訊息上面罵三字經，原本是斯斯文文的，很有家教的樣子，我就封鎖他，封鎖他之後，他去辦新的門號，來傳訊息給我繼續罵」，還有「委託認識的朋友，還有長輩打給她，跟她求情，說他做錯」，軟硬兼施。

雞排妹在節目大談遇到的兩個渣男，除了這個恐怖情人外，還有一個渣男是跟她曖昧關係不說清楚，半年後竟和前女友結婚。（Youtube影片截圖）

於是雞排妹就下定決心不理他就好，但男方又開始向她身邊的工作人員埋手，例如在半夜時打給她的造型師說︰「他覺得雞排妹是婊子。」連主持人吳宗憲都說︰「這種很煩！」對方又跟造型師說各種他幻想出來的壞話。沒想到事情竟持續了兩年，兩年後，雞排妹的化妝師跟她說，早前遇到這個男子，「他把我抓到旁邊罵妳罵了40分鐘。」雞排妹本人也擺出一副覺得太不可思議的樣子。最誇張的是，這名男子也想要從其他方法去毀掉她，通過那當紅歌手的人脈去媒體投訴她，向傳媒爆料，說她是個婊子。吳宗憲聽了也說︰「神經病！怎麼會這樣！」

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