《殺手》終於重見天日卻放在炮灰檔　但劇集兩大重點其實好吸引

早前有傳因李佳芯疑似被雪，所以主演的劇集《殺手》被抽起不能趕在今年播放，但云集兩大視帝兼視后的劇集又怎會不見天日？終於，近日有消息指出，《殺手》會在《丫鬟大聯盟》後播放，即一月中的時候。

《01最賞睇娛樂大獎》「最有話題新聞」包括我最喜愛男歌手、車廂偷食等統統上榜！立即投票贏取超過70萬元豐富獎品，包括終極大獎旗艦手機11 Pro Max，同埋01積分等。

《殺手》早前在《TVB2020年劇集節目巡禮》中播出了預告，預告中Ali只有半秒出現，令人懷疑因為她早前網上發表的言論事件還沒有平息，令公司繼續雪藏她。陳豪當時接受訪問時直言沒有留言公司播出的版本：「其實都唔係嘅，佢係主角嚟！早前同佢出Trip佢心情都OK呀。同埋我哋之前睇咗監製Send畀我哋版本，（會唔會同公司版本唔同？）你講得好，可能唔同，但我睇每個人出現（鏡頭）都唔係好多。」

預告中Ali只有半秒出現。(螢幕截圖)

今次《殺手》重出天日，對演員和觀眾都是一個好消息，演員花了幾個月的心血，又遠赴台灣取景，絕對是一項不少的製作，不能埋沒幕前幕後的心血。對觀眾來說，今次劇集云集兩大視帝兼視后，而且題材更是TVB少用的殺手為主，無論演員和題材都相當吸引。

逐格睇《殺手》預告 李佳芯只得3格畫面：

+ 10 + 9 + 8

不過TVB看來對《殺手》並不看好，事關竟然放在農曆新年期間的炮灰檔，大家都知道，新年會有不少家庭出外旅遊，所以電視界有個不成文的規定，如果製作放在農曆新年期間便屬於炮灰檔，半放棄狀態。