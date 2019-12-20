【多圖】雷神細佬新歡又係樣靚身材正模特兒　進度快到見埋家長？

現年29歲的「雷神細佬」Liam Hemsworth和美國流行歌手Miley Cyrus在今年8月11日結束8個月短暫婚姻後，二人的感情生活可謂各自精彩。Liam Hemsworth揮別情傷向前走，於10月被拍到和22歲女模Maddison Brown在紐約十指緊扣、甜蜜依偎在一起逛街的照片，引起大眾熱烈討論；時隔兩個月，Liam Hemsworth又被拍到有新歡！

Liam Hemsworth與Miley Cyrus僅離婚4個月，感情生活已經各自精彩。（gettyimages）

據外媒報導，Liam Hemsworth的新女朋友Gabriella Brook與前任一樣是模特兒，日前Liam更帶自己的女朋友與父母親見面，似乎是認定了二人之間的關係，之後四人更是相談甚歡。現年21歲Gabriella Brook來頭不小，擁有姣好身材兼高顏值的她，14歲就正式簽約模特兒公司，與英國知名服飾品牌《Topshop》和美國知名內衣品牌《Calvin Klien》合作；她更擁有知名學府悉尼大學的雙學位，更曾和英國搖滾樂團《The 1975》主唱Matt Healy交往長達3年之久。

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