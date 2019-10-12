【多圖】雷神細佬新歡樣靚身材正　曾夢想與雷神兄弟有親密關係？

現年29歲的「雷神細佬」Liam Hemsworth和美國流行歌手Miley Cyrus在今年8月11日結束8個月短暫婚姻後，二人的感情生活可謂各自精彩。Miley Cyrus在短短兩個月內已經光速換愛兩次，分別是同性戀人Kaitlynn Carter及澳洲男歌手Cody Simpson；而Liam Hemsworth而毫不輸蝕，10日被拍到與金髮的新歡在紐約十指緊扣、甜蜜依偎在一起逛街的照片，引起大眾熱烈討論。

Liam Hemsworth與Miley Cyrus僅離婚兩個月，感情生活已經各自精彩。（gettyimages）

與Liam Hemsworth手牽手的這位金髮女孩是同樣來自澳洲的22歲模特兒Maddison Brown，與Liam Hemsworth相差七歲；擁有天使臉孔兼魔鬼身材，演出過2017年的美國知名影集《朝代》（Dynasty）第二季、也曾與奧斯卡影后Nicole Kidman演出過2015年的懸疑驚悚電影《陌生之地》（Strangerland）；更曾經擔任名牌Miu Miu、珠寶名錶Piaget等精品廣告的模特兒，來頭不小！

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今年6月Maddison Brown在澳洲綜藝節目「Zach Sang Show」的一個搞笑單元中曾經自爆：「想殺了（狼人）Hugh Michael Jackman，想嫁給（小丑女）Margot Elise Robbie，想和（雷神）Chris Hemsworth與（雷神細佬）Liam Hemsworth同床。」又續言不能嫁給雷神兄弟：「因為太沒有安全感，他們太型太有吸引力，如果在一起，絕不能放他們出家門一步！」如今二人成為情侶，難道冥冥之中有些緣份是注定好的？