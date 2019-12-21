【多功能老婆】朱晨麗親爆戲假情真　難忘與楊千嬅陳煒床上戲

TVB花旦朱晨麗（朱朱）與楊千嬅、陳煒在新劇《多功能老婆》中演三位感情要好的姊妹，而三位戲假情真，現實中真的變成了好朋友。朱朱最難忘拍攝三位閨密的一場床上戲與一場三姊妹鬧交分手戲，也令她傷心難過。

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等，總值超過70萬元！

朱朱最近人氣再次急升！（IG/@rebecca_zhu）

朱朱坦言好懷念那場床戲：「床上戲主要係講我哋三姊妹攤喺床上討論吓美容，又講吓八卦嘢，又傾吓心事，呢場戲好好玩，拍得好開心好舒服，我哋笑到要NG，次次都係忍不住笑所以NG。」

姊妹情深！

朱朱更表示《多功能老婆》拍得好開心，拍完後她非常唔捨得，大家都有保持聯絡、約見面、食飯、見面：「我哋三個變咗好朋友，千嬅會喺蘇州開演唱會，她邀請我同家人去欣賞，希望可以再一次親身去欣賞千嬅表演，學習她在舞台上的經驗。」

大家又鍾唔鍾意呢個組合？

除了床戲，朱朱謂還有一場戲令她真的感到傷心難過：「嗰場戲講我地三個要分開，姐妹之間難免有鬧交情況出現，我夾在中間，點樣去取捨，令到我好難忘，真係好痛，個心好痛，因為拍時真係當咗佢地兩個係姐姐，當然戲裡面係閨蜜，當妳好投入時真係感受到嗰種痛，好唔捨得，而且拍呢場戲差不多到煞科，所以更加唔捨得，更加痛心，呢場戲好難忘。」

很傷心！（IG/@rebecca_zhu）

朱朱更稱讚楊千嬅真係好好戲：「無論千嬅喺出面幾多嘢做，又要做巡迴演唱會，又要拍電影，無論幾辛苦都好，她返到劇組都依然係一個好正能量的太陽女神，她的精神好值得我去學習，她的毅力非凡。人會熄機會累，但她都會帶返正能量畀大家，我真係要學吓，好欣賞她呢種精神。」