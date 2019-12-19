【多功能老婆】周柏豪楊千嬅共舞兩分鐘被批好離地：我有問寶華姐

TVB台慶劇《多功能老婆》正在熱播，在昨晚（18日）播出的一集中，藍飛（楊千嬅飾）同浩田（周柏豪飾）之間感情大躍進！浩田不斷出招力追，除了送花、寫情書、吹口琴之外，還在緊急關頭現身為藍飛解困，兩人更即場浪漫起舞！不過就有網民指出這場戲似乎有點突兀，劇情離地，感覺莫名其妙！

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浩田（周柏豪飾）送花、寫情書，令藍飛（楊千嬅飾）大為感動。（電視截圖）

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劇情講到藍飛到北京爭奪京港塔項目，上台後利用浩田創作的磁浮轉盤介紹自己的理念，但會場突然停電，正當她不知所措之時，穿上西裝、黐住假鬚的浩田突然出現，令藍飛又驚又喜！兩人更即場起舞，場面浪漫，最後藍飛更勝出比賽。不過明明前兩位參賽者都是在台上展示廚藝，點解輪到藍飛上台時只是企定定介紹，還跟浩田跳舞跳了足足兩分鐘，最後還能勝出？

會場突然停電，但浩田及時現身為藍飛解困。（電視截圖）

兩人即場浪漫起舞，不過就有網民指劇情離地，明明是在比賽期間，點解會忽然跳舞，仲要跳咗足足兩分鐘？（電視截圖）

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這場跳舞戲掀起網民熱烈討論，有人質疑劇情不但沒有交代藍飛勝出的原因，明明是正正經經的比賽，但就變成藍飛同浩田的談情戲：「呢套戲唔認離地都唔得，主角做乜都得，當其他人透明，仲要羸埋比賽！」、「跳舞嗰Part真係唔知佢想點，仲要跳咁耐」。不過亦有網民表示對於浩田及時出現好驚喜，雖然跳舞戲有點奇怪，但同時又好浪漫，為藍飛同浩田感情有進展而開心！

柏豪西裝骨骨現身，仲黐埋假鬚。（電視截圖）

而柏豪在接受《香港01》訪問時，就透露其實在拍攝時自己都有提出疑問：「我都有問寶華姐（總監製），佢話係想觀眾感受到個意境，唔使畫公仔畫出腸嘅，主要係講藍飛同浩田嘅感情戲。」其實在今集結尾，浩田同藍飛的一場談情咀嘴戲獲得不少觀眾讚賞，先是浩田分別在藍飛左右臉頰、額頭輕吻3啖，之後藍飛再錫浩田1啖，非常甜蜜！

今集結尾呢場談情戲好Sweet！（電視截圖）