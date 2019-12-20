關曉彤tube dress出晒事　驚現兩坨肥肉超尷尬

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有「國民閨女」之稱的22歲內地女星關曉彤，擁有高挑身材與精緻五官，是不少人心中的完美女神代表。清新秀麗的她近年更因為在影視圈成績亮眼關係，而被媒體獲封為「95後四小花旦」（張子楓、文淇﹑歐陽娜娜）之一，更因為與偶像男星鹿晗拍拖的關係，令她更加廣為人知。

然而她近日出席「第六屆中國電視好演員年度盛典」活動時就出晒事，事關她的禮服兩旁擠出了兩舊肥肉，未知是因為服裝關係還是太豐滿的原因，令她被廣大網友嘲笑「穿不下就不要穿」引來熱烈討論。

關曉彤穿藍色禮服出席「第六屆中國電視好演員年度盛典」。（關曉彤工作室微博圖片）

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從網上曝光關曉彤在是次活動行紅地氈的照片所見，身穿水藍色低胸禮服，再配上微捲長髮的她是非常優雅漂亮的，不過再認真一看卻發現她的胸部兩側竟然擠出了兩舊肥肉，可能因為禮服太細小的關係，瞬間破壞了整個人的美態，立即扣了不少分數。正因為如此她遭到不少網友嘲笑，同時有網友就替她感到可憐，直言是造型師的問題，大家在微博留言說道：「明顯是裙子問題」﹑「裙子買太小了」…睇到有一種窒息感覺。

關曉彤的禮服出晒問題。（科技瘋匯﹑吃瓜鵝組熱議微博圖片 ）

不過經過修圖之後關曉彤整個狀態是非常好的，從關曉彤工作室上貼的照片而看，她整體身材高挑勻稱非常漂亮。當日她獲得「綠組最佳女演員獎項」演技備受肯定。雖然生圖已經愈傳愈廣，兩舊肥肉盡現，但只要鹿晗喜歡就無所謂。