死侍去年聖誕被兄弟整蠱　曉治積曼著娘爆冷衫暗寸重現「經典」

聖誕節最開心就是一班人過，不知道大家是否還記得去年「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）被好友曉治積曼（Hugh Jackman）及積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）惡搞，被迫穿上老土聖誕毛衣出席派對的搞笑事件？似乎今年又有新搞作！

聖誕就到，準備好禮物未？投【01最賞睇娛樂大獎】，有大把禮物抽喎！超過70萬元豐富獎品，包括旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒，仲可以有01積分換唔同禮品！

Ryan Reynolds一向形象Mean爆，除了經常在Twitter暗寸太太Blake Lively，還會取笑好友Hugh Jackman。去年聖誕節，Reynolds跟兩位好兄弟Hugh Jackman和Jake Gyllenhaal舉行派對。其後，Reynolds就在Instagram上載照片，並嬲爆留言表示被兩位好友欺騙而穿上了老土聖誕冷衫應約，而全場只得他一人錯Dress Code：「這兩個混蛋說這是一個毛衣派對！」不少網民看到照片後都留言取笑Reynolds，更笑指他終於嘗到被整蠱的感覺。

不過今年就由Hugh Jackman穿上Reynolds被整蠱的同一件毛衣。（IG圖片/@thehughjackman）

今年Reynolds跟Hugh Jackman如常舉行聖誕派對，不過今年Reynolds並沒有再被整蠱，反而是Hugh Jackman穿上去年同一件老土聖誕毛衣！他在Instagram上載了兩張搭着Reynolds的照片，更搞笑留言：「真係唔敢相信我同意着襯番件衫嘅內褲！」照片上載了不夠12小時已經吸引到大批網民及粉絲留言，有人表示好想看那條聖誕內褲，亦有人留言問Jake Gyllenhaal是否忙着工作而未能出席今年的聖誕派對。