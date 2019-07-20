【死侍3】曉治積曼爆料作者創作死侍真相　得戚重現狼人招牌姿勢

Marvel漫畫經典人物「死侍」一角自推出後大受歡迎，2016及2018年先後推出《死侍：不死現身》和《死侍2》，兩套電影票房大收約7.8億美元，加上「死侍」賤嘴特則更加令觀眾喜愛，在熒幕上帶不少歡笑給大家。近日「死侍」創作者羅布利菲爾德（Rob Liefeld）更有好消息跟影迷們分享！

《死侍》第3集要來了！（劇照）

有電話會即答應

自迪士尼（Disney）收購二十一世紀霍士（20th Century Fox）後，《死侍3》和《變種特攻》（X-MEN）的動向一直備受關注，加上影迷一直都很期待兩者正式加入MCU！

本來《死侍2》的導演David Leitch早前才向《Comicbook》表示「還沒有聽到任何有關《死侍3》的消息，但只要一有電話打來，肯定就會答應繼續執導。」不過他同時認為，迪士尼和霍士才剛剛合併，整個MCU在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgmae）後還有很多事情要發生，仍需要整理一下，所以粉絲們應該還需要多等一會兒。

網友「Taai」釣出了Rob Liefeld本尊回應。（Rob Liefeld Twitter截圖）

漫畫作者真身回覆

不過網友「Taai」在個人Twitter上標記了漫畫作者Rob Liefeld直接詢問︰「你有《死侍3》的最新消息嗎？」想不到的是竟然釣出了Rob Liefeld本尊回應︰「這必定會發生！非常快！」令不少粉絲都紛紛寫下「OMG」、「太好了」、「是超好的消息」、「Deadpool + MCU!!!」和「請再講多點」等等留言。

「狼人」曉治積曼即場擺出狼人招牌手勢！（劇照）

另外「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）日前（17日）出席SDCC聖地牙哥動漫展時，爆料漫畫原作者Rob Liefeld隱藏足足28年的秘密，雖然一開始曉治積曼搞笑說Rob Liefeld從來沒有喜歡過賴恩雷諾士（Ryan Reynolds），但隨後便認真起來，說Rob Liefeld有告訴他：「創造『死侍』這個角色唯一一個理由就是我想畫狼人！」曉治積曼說畢，隨即擺出狼人招牌手勢，全場粉絲更興奮尖叫！

眾所周知曉治積曼、賴恩雷諾士和積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）三人皆是好友，時時不乏在公開場面揶揄對方。（賴恩雷諾士IG圖片）

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曉治積曼親身解說：