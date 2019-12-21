【全民造星II】過百粉絲力撐B4再合體　MC：好開心大家認同我哋

ViuTV年度重磅選秀節目《全民造星II》雖已落下帷幕，惟熱潮仍未過去，以歌唱技巧突出而深受一眾粉絲喜愛的B4組，成員包括MC（張天賦）、June（梁瑞峰）、Eagle（陳天翱）與Justin（陳樂）周六（21日）受品牌邀請出席活動，吸引過百名粉絲到場支持，MC認為這是個難得的機會；Eagle又感謝粉絲們的支持：「係件好開心、好感恩嘅事。」

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過百名粉絲到場支持B4組，成員包括：June（梁瑞峰）、Eagle（陳天翱）與Justin（陳樂）、MC（張天賦），現場尖叫聲不斷。（劉志源攝）

說起人氣的變化，MC（張天賦）憶起節目播出前，40強曾到商場出席記者會：「當時同而家最大嘅反差係當時叫到MC都冇咩人嗌，而家一出到嚟已經嗌，差別都幾大，好開心大家開始認識、認同我哋，呢樣係最開心。」June表示認同：「最感動係身邊嘅朋友有實際行動支持我哋、嚟撐場，呢樣係參加比賽時冇諗過嘅，啱啱唱返比賽歌《Mirrors》（Justin Timberlake原唱），聽到Intro係有啲感動，當時準備比賽完全冇諗過今日有機會現場唱。」

聖誕快將到來，B4成員們透露TeamB將會準備一些片段予粉絲們。（劉志源攝）

Justin感謝Miss Chan Chan撮合B4

B4組今天廣受粉絲們歡迎，Justin歸功於最初的分組策略：「Miss Chan Chan（陳潔靈）同花姐將唱將Group埋一齊，而好多時候導師都會將唔同範疇嘅人放埋一組，可能未必可以發揮到極致；好幸運地我哋四個一齊唱歌有火花，係意想不到。」

至於粉絲均十分關心的B4組未來會否延續下去，MC說：「我哋想專注喺音樂上，我哋都有討論過一齊合作出歌、寫歌、或者有其他作品；大家都鍾意音樂，會循呢個方向進發。」Eagle贊同：「無論用咩形式，都有個宗旨係做好自己嘅音樂。」June續指：「B3、B4有好多意念上嘅交流，希望同大家分享我哋唱歌以外嘅一面。」Eagle就提議跳舞，卻被MC所否決，June打圓場說：「搞笑都得嘅！」

+ 13 + 12 + 11

比賽已經落下帷幕，大眾均十分關心各成員的去向，獲得亞軍的MC說：「其實暫時所有嘢都未傾，我哋都要啲時間考慮，都需要諗清楚我哋嘅初衷同嚟近嘅發展方向。唱歌都有好多途徑，暫時所有嘢未有進展。」至於決賽完結後評判之一的林珊珊向傳媒透露幾位評判皆有意簽Justin，對此Justin說：「我好開心佢咁樣講，但所有嘢都係未傾，我自己都未確實自己嘅方向，我都要諗清楚先。」