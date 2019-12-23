【多圖】陳暖央被網民封為健身女神　開IG教粉絲輕鬆練馬甲線

講起「健身女神」，大部份香港人都會諗起Coffee（林芊妤），又或者Jumbo（曾淑雅），又或者是遠少少的馬來西亞的李元玲，如果問起中國內地網民的話，這位被封內地媒體和網民封為「神級健身女神」的陳暖央絕對榜上有名，而其中的原因更絕對不止於樣靚身材正。

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陳暖央更被網民封為「神級健身女神」。（IG@chennuanyang）

陳暖央出生於中國內地浙江，這位小女生雖然只得163cm高，離模特兒身型爭一個頭，但憑着個人努力就已經練成幾近完美的身材以及馬甲線，一點也不輸大馬的李元玲。當然，最廣為人知，莫過於是她以自己做「生招牌」，開了一間叫「暴走的蘿莉」的網店售賣健身服飾，除了內地，更打入了日本市場。有知名度，同時亦會吸引媒體報導，蘿莉的身高五官、完美的身材，更令她登上內地男仕雜誌的封面，以及被封「神級健身女神」。

今年30歲的陳暖央出生於1990年，畢業於杭州師范大學，4年前，剛開始健身的她還長着一張娃娃臉。（IG@chennuanyang）